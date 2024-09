Ο όμιλος Alter Εgο Media υποστηρίζει και αγκαλιάζει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον 16ο Greece Race for the Cure, τον αγώνα-θεσμό για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού που διοργανώνει στην Ελλάδα ο Σύλλογος «Άλμα Ζωής». Με στόχο την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη των γυναικών που δίνουν τη δική τους μάχη ενάντια στην ασθένεια ο όμιλος Alter Ego Media στηρίζει έμπρακτα τη δράση του Συλλόγου «Άλμα Ζωής».

Στον συμβολικό αγώνα δρόμου και περιπάτου θα λάβουν και φέτας μέρος οι εργαζόμενοι του ομίλου Alter Εgο Media για να δώσουν το μήνυμα της ευαισθητοποίησης για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία της πιο κοινής μορφής καρκίνου παγκοσμίως, του καρκίνου του μαστού.

Το Greece Race for the Cure πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Αλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Τhink Pink Europe και είναι η δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure παγκοσμίως ευαισθητοποιώντας χιλιάδες κόσμου για τον καρκίνο του μαστού κάθε χρόνο. Στόχος της διοργάνωσης είναι η προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας και η ενδυνάμωση των ασθενών.