Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να περάσουν από το μυαλό σας ενώ τρέχετε στον διάδρομο προσγείωσης δευτερόλεπτα πριν την απογείωση του αεροπλάνου σας.

Σε καμία περίπτωση όμως δεν θα σκεφτόσασταν ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεστε επάνω από τάφους τουλάχιστον 150 ετών.

Κι όμως εάν βρεθείτε ποτέ στο αεροδρόμιο Savannah/Hilton Head στη Τζόρτζια των ΗΠΑ, τότε σίγουρα το αεροπλάνο σας έχει περάσει επάνω από δύο συγκεκριμένους τάφους, συγκεκριμένα στην άκρη των διαδρόμων 10 και 28.

Πρόκειται για δύο τάφους ενσωματωμένους στο έδαφος. Ανήκουν στο ζευγάρι Catherine και Richard Dotson, οι οποίοι γεννήθηκαν το 1779. Η Catherine πέθανε το 1877 και ο Richard το 1884.

Πολύ πριν από την ύπαρξη του αεροδρομίου, οι Dotson καλλιεργούσαν την τοπική γη, τότε γνωστή ως Cherokee Hills. Όταν πέθαιναν. όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, το αντρόγυνο θάβονταν μαζί στη γη τους.

Σύμφωνα με το Lad Bible «η περιοχή ήταν στην πραγματικότητα το οικογενειακό νεκροταφείο στο αγρόκτημά τους, το οποίο περιείχε περίπου 100 τάφους, στους οποίους δυστυχώς συμπεριλαμβάνονταν και οι τάφοι των σκλάβων».

Ο ιστότοπος του αεροδρομίου αναφέρει ότι δύο επιπλέον τάφοι για τους Daniel Hueston και John Dotson – συγγενείς της Catherine και του Richard – βρίσκονται επίσης δίπλα σε έναν θάμνο, όχι μακριά από τον πιο πολυσύχναστο διάδρομο του αεροδρομίου.

Όσο για την Catherine και τον Richard, βρίσκονται σχεδόν ακριβώς κάτω από τον κύριο διάδρομο προσγείωσης του αεροδρομίου, από τον οποίο απογειώνονται κατά μέσο όρο 309 αεροπλάνα την ημέρα.

Με την απειλή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου να πλησιάζει, ο αμερικανικός στρατός αναγκάστηκε να βρει ένα κατάλληλο μέρος για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις του σε καιρό πολέμου και τον χώρο προσγείωσης ορισμένων πολεμικών αεροσκαφών.

There are two people buried under one of the runways at Savannah Hilton Head international Airport.

When the airport expanded a runway during World War II, it paved over a family burial site. The family’s descendants permitted the relocation of 96 out of the 100 graves.

The… pic.twitter.com/UbKyyS2Svm

— Morbid Knowledge (@Morbidful) June 8, 2024