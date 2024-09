Περιστατικό πυροβολισμών έξω από το ισραηλινό προξενείο στο Μόναχο φέρεται να είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ένας ύποπτος δέχτηκε πυρά και τραυματίστηκε από την αστυνομία αφού άνοιξε πυρ στην περιοχή. Παραμένει ασαφές αν το περιστατικό σχετίζεται με τρομοκρατία.

Βίντεο που έχουν ανέβει στο διαδίκτυο δείχνουν την στιγμή των πυροβολισμών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες υπήρξε ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στην αστυνομία και τον φερόμενο ως δράστη.

There are unconfirmed reports of a shooting incident outside of the Israeli consulate in Munich.

Local media are reporting that a suspect was shot and injured by police officers after opening fire in the area.

It is still unclear if the incident is terror-related. pic.twitter.com/G8ASls5LB0

