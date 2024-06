Πυροβολισμοί έπεσαν σήμερα το πρωί έξω από τα γραφεία της αμερικανικής πρεσβείας του Λιβάνου, στη Βηρυτό.

Το Al Jazeera, σε ζωντανή σύνδεση με τη Βηρυτό, ανέφερε ότι τραυματίστηκε φρουρός της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βηρυτό κατά το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς.

Το λιβανέζικο δίκτυο LBCI μετέδωσε νωρίτερα ότι έπεσαν πυροβολισμοί κοντά στην αμερικανική πρεσβεία στον Λίβανο, που βρίσκεται στην περιοχή Οτσέρ, βόρεια της Βηρυτού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, ένα άτομο με συριακή υπηκοότητα συνελήφθη για τους πυροβολισμούς. Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό, ότι ένας από τους τρεις επιτιθέμενους είχε σκοτωθεί.

The Lebanese news network LBCI reports on a shooting that lasted nearly half an hour in the area of ​​the #US Embassy in #Lebanon.

Lebanese media: There was a shooting attack on the #American embassy in Lebanon. The Lebanese army managed to kill one of the attackers. (1/2) pic.twitter.com/hg7EAMXcq5

— AbuAliEnglish (@AbuAliEnglishB1) June 5, 2024