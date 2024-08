Τον γύρο των διεθνών ΜΜΕ κάνουν τα βίντεο που έχουν δώσει οι αντάρτες Χούθι από το χτύπημα στο υπό ελληνική σημαία πλοίο SOUNION στην Ερυθρά Θάλασσα.

Υπενθυμίζεται ότι η αντάρτικη οργάνωση από την Υεμένη επιτίθεται σε πλοία που πάνε ή έχουν σχέση με το Ισραήλ σε συμπαράσταση προς τους Παλαιστίνιους στη Γάζα, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται χωρίς σταματημό.

Οι Times of India έχουν αναλύσει το δεύτερο βίντεο που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Χούθι.

Στο συγκεκριμένο βίντεο φαίνονται μαχητές των Χούθι να τοποθετούν εκρηκτικούς μηχανισμούς πάνω στο πλοίο. Ακούγονται να φωνάζουν: «Θάνατος στην Αμερική και το Ισραήλ. Νίκη στο Ισλάμ».

Στη συνέχεια του βίντεο αποτυπώνονται οι εκρήξεις στο τάνκερ.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Οι Χούθι αρχικά είχαν δώσει στη δημοσιότητα βίντεο από την επίθεσή τους στο πλοίο όπου φαίνεται να το χτυπούν από μακριά και η νύχτα να γίνεται μέρα από τη φωτιά που ξέσπασε.

Δείτε το πρώτο βίντεο που δημοσιοποίησαν οι Χούθι:

Yemen’s Houthi fighters have released video footage purportedly showing the Greek-flagged oil tanker MV Sounion engulfed in flames.

According to their statement, the MV Sounion was targeted due to the owning company’s alleged violation of the Houthis’ unilaterally imposed ban on… pic.twitter.com/xymgrIvLW2

— Murad Abdo مــراد العواسي (@MuradAbdo22) August 23, 2024