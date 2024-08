Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην παραλία Παραδεισίου, στη Ρόδο

Από τις πρώτες ενδείξεις οι αρμόδιες αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον 48χρονο Βρετανό, του οποίου τα ίχνη χάθηκαν το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν είχε πάει για μπάνιο στην παραλία του Θεολόγου με την ανιψιά του, όπως μεταδίδει η Ροδιακή.

Desperate hunt for missing Brit tourist, 48, who disappeared after going for a swim with his niece on Greek beach during family holiday https://t.co/zPFl0K6ah8 pic.twitter.com/0WH8AJVQkt

— Mail+ (@DailyMailUK) August 22, 2024