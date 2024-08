Ο «βασιλιάς» της παραπληροφόρησης, Έλον Μασκ, ξαναχτύπησε, υιοθετώντας fake news που υποστήριζαν ότι «η Βρετανία στέλνει σε στρατόπεδα στα Φώκλαντ τους ταραξίες», οι οποίοι καταδικάζονται για τα σοβαρά επεισόδια σε όλη τη χώρα, με αφορμή τη δολοφονία τριών ανήλικων κοριτσιών στο Σάουθπορτ, που προκάλεσε διαδηλώσεις.

Για την ακρίβεια, ο Μασκ, μετά τις βαρύγδουπες προβλέψεις του στο δικής του ιδιοκτησίας X, ότι «ο εμφύλιος στη Βρετανία είναι αναπόφευκτος», που προκάλεσε την οργή του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, μοιράστηκε ένα ψεύτικο άρθρο της Telegraph, σύμφωνα με το οποίο ο Στάρμερ εξέταζε το ενδεχόμενο να στείλει ακροδεξιούς ταραξίες σε «στρατόπεδα επείγουσας κράτησης» στα νησιά Φώκλαντ.

Και μπορεί ο Μασκ να διέγραψε την ανάρτησή του μετά από περίπου 30 λεπτά, αλλά το Politics.co.uk πρόλαβε να καταγράψει ότι είχε συγκεντρώσει σχεδόν δύο εκατομμύρια προβολές πριν διαγραφεί.

Μάλιστα, στην ανάρτησή του, ο Μασκ μοιράστηκε την εικόνα που δημοσίευσε η συνεπικεφαλής της ακροδεξιάς ομάδας «Britain First», Ashlea Simon, την οποία συνόδευσε με τη λεζάντα: «Όλοι μας θα απελαθούμε στα Φώκλαντ».

Just Elon Musk quote tweeting the co-leader of far-right party, Britain First, who is sharing a fake Telegraph headline

Seen by almost 1 million people in 15 minutes

Utterly dystopian pic.twitter.com/4W5ZOssbEY

— Josh Self (@Josh_Self_) August 8, 2024