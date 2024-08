Ο Ζακ Έφρον μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο το βράδυ της Παρασκευής 2 Αυγούστου, μετά από ένα ατύχημα που είχε σε πισίνα στην Ισπανία, δήλωσε το Σάββατο ο εκπρόσωπός του στο TMZ.

Ο ηθοποιός πριν λίγες ημέρες βρίσκονταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα απόλαυσε χαλαρές στιγμές στη Μύκονο.

Ο 36χρονος σταρ του «High School Musical» φέρεται να εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα μιας βίλας στην Ίμπιζα από δύο άτομα του προσωπικού, οι οποίοι τον έβγαλαν από το νερό.

Zac Efron rushed to the hospital after swimming pool incident in Ibiza https://t.co/p5FzabEPJP pic.twitter.com/v0uTeKpmyx

Το περιστατικό σημειώθηκε στη βίλα που διέμενε ο Έφρον και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο προληπτικά. Ο ηθοποιός πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου 3 Αυγούστου. «Είναι καλά» δήλωσε ο εκπρόσωπός του στο περιοδικό People.

Zac Efron Hospitalized After Being Found in Swimming Pool in Distress | Click to read more 👇 https://t.co/sZrPJzCgEt

— TMZ (@TMZ) August 3, 2024