Πρόσφατα, η Χεζμπολάχ προειδοποίησε τη Λευκωσία να μην προσφέρει βάσεις της στο Ισραήλ, διότι θα υπάρξουν συνέπειες. Οι βρετανικές βάσεις όμως του νησιού, θλιβερό απομεινάρι της αποικιοκρατίας, δίνουν λόγους στη Χεζμπολάχ να μην παίρνει με τίποτα το βλέμμα της από τη Μεγαλόνησο.

Από τότε που άρχισε να βομβαρδίζει τη Γάζα, το Ισραήλ, τον Οκτώβριο του 2023, η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ στέλνει στο Ισραήλ αεροπλάνα, χωρίς διακριτικά, από τη βρετανική βάση στην Κύπρο, στο Ακρωτήρι, όπως αποκαλύπτει ο ειδικός βρετανικός ιστότοπος Declassified.

Τα αεροπλάνα είναι όλα τύπου C-295 και CN-235, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνται από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Σύμφωνα πληροφορίες που αναφέρει το Declassified, 18 εξ’ αυτών, που έχουν μεταβεί από τη βρετανική αεροπορική βάση στο Ακρωτήρι, στο Τελ Αβίβ.

Το Ακρωτήρι είναι ο βασικότερος ίσως κόμβος της διεθνούς βοήθειας που λαμβάνει το Ισραήλ σε εξοπλισμό και υλικοτεχνική υποστήριξη, για να διεξάγει την επίθεση στη Γάζα.

Σημειώνεται πως το Λονδίνο αρνούνταν ανέκαθεν να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις αμερικανικές δραστηριότητες στο Ακρωτήρι, που είναι γνωστό ότι περιλαμβάνει τη μεταφορά όπλων στο Ισραήλ.

Ερωτηθείς τον Μάιο ο υπουργός Άμυνας Λίο Ντόχερτι πόσες πτήσεις της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας είχαν απογειωθεί από τη βάση από τις 7 Οκτωβρίου, αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πάντως, εκπρόσωπος του βρετανικού υπουργείου Άμυνας είπε στο Declassified: «Σε απάντηση στην κατάσταση στο Ισραήλ και τη Γάζα, εργαζόμαστε με διεθνείς εταίρους για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης, την ενίσχυση της σταθερότητας και την υποστήριξη των ανθρωπιστικών προσπαθειών στην περιοχή. Οποιαδήποτε χρήση των βάσεων του Ην. Βασιλείου θα είναι σύμφωνη με αυτούς τους στόχους».

Σύμφωνα με το Declassified τα αεροπλάνα χωρίς διακριτικά που πέταξαν από το Ακρωτήρι στο Ισραήλ από τον Νοέμβριο 2023 έως τον Ιούνιο 2024 έχουν αύξοντα αριθμό που δείχνει ότι επιχειρούν από τους Αμερικανούς, με τα περισσότερα από αυτά τα ταξίδια να έχουν αριθμό πτήσης GONZO62.

Έξι ακόμη αεροσκάφη C-130 χωρίς διακριτικά έχουν πάει από το Ακρωτήρι στο Τελ Αβίβ από τότε που ξεκίνησε ο βομβαρδισμός της Γάζας, τα οποία πιστεύεται ότι ανήκουν στην Αμερικανική Αεροπορία.

CORRECTION: #USAF #GONZO62 from #Akrotiri is landing now at #Lebanon‘s controversial #Hamat AirBase up north away from #Beirut with no track, no hex, no trace 🤔

Usual hex #AE272D false hex #FFF000

96-6043

These flights have been ongoing for months away away from public eyes https://t.co/Cd3mO7QAX1

— LebanonPrivateJets (@LebanonJets) April 2, 2024