Σε ηλικία 69 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Τζο Μπράιαντ, πατέρας του Κόμπι Μπράιαντ, έπειτα από εγκεφαλικό που υπέστη.

Τέσσερα χρόνια μετά το τραγικό δυστύχημα με ελικόπτερο που στέρησε τη ζωή στον θρύλο των Λος Άντζελες Λέικερς και την κόρη του Τζιάνα, ο πατέρας του «Black Mamba», υπέστη σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και έφυγε από τη ζωή, όπως μετέφερε το Philadelphia Inquirer.

Ο Jellybean, όπως ήταν γνωστός, ξεκίνησε την μπασκετική του διαδρομή από την ομάδα της πόλης του, τους Σίξερς, ενώ αργότερα αγωνίστηκε ακόμα στους Κλίπερς και τους Ρόκετς.

Στη γειτονική μας Ιταλία έπαιξε με την Καλάμπρια, την Πιστόια και την Ρέτζο Εμίλια. Τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η γαλλική Μαλχάους, ενώ τη σεζόν 1999-2000 ενεπλάκησε διοικητικά με την Αρμάνι Μιλάνο.

Joe Bryant, former NBA player and father of Kobe Bryant, has passed away at the age of 69, per @PhillyInquirer pic.twitter.com/shNzzUg9JO

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 16, 2024