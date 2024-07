Ο Βέλγος δημοσιογράφος, Σάσα Ταβολιέριμ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες του deal ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Σεντ Τρούιντεν, για την μεταγραφή του Αμπουμπακαρί Κοϊτά.

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος αναφέρει πως οι δύο ομάδες έχουν συμφωνήσει στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, με ακόμη 400 χιλιάδες να να υπάρχουν ως bonus. Μάλιστα, η βελγική ομάδα θα διατηρήσει ποσοστό μεταπώλησης 10% για τον 25χρονο μεσοεπιθετικό.

EXCL. DONE DEAL ✅

🇬🇷 Aboubakary Koita to #AEK Athens !

💰 #STVV will earn 3,6M€ + 400K€ as a bonus and a 10% on a future resale.

✍🏼 5 years contract.

🇲🇷 Koita will join the A-Squad to Athens at the end of the week (after training summer camp) to complete his move of #AekFc… https://t.co/uyS8WEhD5g pic.twitter.com/4mEkwOYoug

— Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2024