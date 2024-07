Ο Κοστίνια έφτασε σήμερα (9/7) τα ξημερώματα στη χώρα μας και ολοκλήρωσε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Λίγο μετά, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με τις πρώτες εικόνες του Πορτογάλου μπακ φορώντας την φανέλα των Πειραιωτών.

🔴⚪🇵🇹 Looking good in the Red and White jersey: 𝘾𝙤𝙨𝙩𝙞𝙣𝙝𝙖! pic.twitter.com/TevGdTElTM

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 9, 2024