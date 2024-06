Μια επιβατική αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε σήμερα (26/6) στην επαρχία Κόμι, που βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα της Ρωσίας, ανακοίνωσε η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax ανέφερε ότι ο εκτροχιασμός των εννέα βαγονιών είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό επιβατών. Δεν παρείχε όμως λεπτομέρειες για τον αριθμό ή τη σοβαρότητα αυτών των τραυματισμών.

Σε αναρτήσή του, πάντως, στο Telegram το κανάλι Mash έκανε λόγο για τουλάχιστον πέντε τραυματίες, ενώ σημείωσε ότι η κακή κατάσταση των γραμμών μπορεί να συνέβαλε στο ατύχημα.

To Shot, ωστόσο, μετέδωσε ότι ο αριθμός των τραυματιών ανέρχεται στους 70. Τουλάχιστον 6 από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Στο σημείο του δυστυχήματος έχουν αποσταλεί τουλάχιστον τρία ελικόπτερα διάσωσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της ρωσικής υπηρεσίας σιδηροδρόμων, το τρένο εκτελούσε το δρομολόγιο Βορκούτα – Νοβοροσίσκ.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο του ατυχήματος

