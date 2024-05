Το Ισραήλ στις 7 Ιανουαρίου είχε χτυπήσει αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τέσσερις Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έξω από τη Χαν Γιουνίς στη νότια Γάζα.

Δύο μέλη ενός συνεργείου του Al Jazeera – ο Χάμζα Νταντού, 27 ετών, και ο χειριστής μη επανδρωμένου αεροσκάφους Μουσταφά Θουράγια, 30 ετών – σκοτώθηκαν, μαζί με τον οδηγό τους. Δύο ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Ο πρώτος ήταν γιος του γνωστού δημοσιογράφου του Al Jazeera, Ουαέλ Νταντού, ο οποίος συνέχισε να μεταδίδει από τη Γάζα παρά τον χαμό πολλών μελών της οικογένειάς του, κάτι που έκανε και μετά τον θάνατο του γιου του, συγκλονίζοντας για την αυταπάρνησή του.

H Washington Post επανήλθε στη δολοφονία των δύο δημοσιογράφων.

Οι δημοσιογράφοι επέστρεφαν από το σημείο προηγούμενης ισραηλινής επίθεσης σε κτίριο, όπου είχαν χρησιμοποιήσει μη επανδρωμένο αεροσκάφος για να καταγράψουν τα επακόλουθα. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος – ένα μοντέλο που διατίθεται στο Best Buy για ιδιώτες – θα είχε κομβική σημασία για την ισραηλινή αιτιολόγηση του χτυπήματος, όπως σημειώνει η WP.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους την επόμενη ημέρα ότι «εντόπισαν και χτύπησαν έναν τρομοκράτη που χειριζόταν ένα αεροσκάφος που αποτελούσε απειλή για τα στρατεύματα των IDF».

Δύο ημέρες αργότερα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε ανακαλύψει στοιχεία ότι και οι δύο άνδρες ανήκαν σε ένοπλες οργανώσεις – ο Θουράγια στη Χαμάς και ο Νταντού στην Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ – και ότι η επίθεση ήταν απάντηση σε μια «άμεση» απειλή.

Η Washington Post απέκτησε και εξέτασε το υλικό από το drone του Θουράγια, το οποίο ήταν αποθηκευμένο σε μια κάρτα μνήμης που ανακτήθηκε στη σκηνή και στάλθηκε σε μια παλαιστινιακή εταιρεία παραγωγής στην Τουρκία. Στα πλάνα που τραβήχτηκαν εκείνη την ημέρα – τα οποία η WP δημοσιεύει στο σύνολό τους – δεν διακρίνονται Iσραηλινοί στρατιώτες, αεροσκάφη ή άλλος στρατιωτικός εξοπλισμός, γεγονός που εγείρει κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το γιατί οι δημοσιογράφοι έγιναν στόχος.

On Jan. 7, Israel conducted a deadly strike on a car with four Palestinian journalists in Gaza, killing two of them.

Drone footage stored in a memory card recovered at the scene raises critical questions about Israel’s justification for the killings. https://t.co/0B3ie32frT

— The Washington Post (@washingtonpost) May 4, 2024