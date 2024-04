Μετά την Κέιτ Μίντλετον και ο βασιλιάς Κάρολος έπεσε θύμα των ρωσικών καναλιών παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων, καθώς τον ενέπλεξαν σε αγοροπωλησία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με μία ψευδή είδηση που μεταδίδεται σε φιλοκρεμλινικά μέσα διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι ο βασιλιάς Κάρολος πούλησε τη βασιλική κατοικία Χάιγκροουβ Χάουζ στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έναντι 20 εκατομμυρίων λιρών.

Η συγκεκριμένη αναφορά όπως αναφέρει ο Independent, διατυπώθηκε αρχικά σε ένα βίντεο στο YouTube στο οποίο εμφανιζόταν κάποιος που παρουσιαζόταν ως κτηματομεσίτης και φέρεται να ήταν πίσω από την κατασκευασμένη πώληση. Ωστόσο, ειδικοί σε θέματα ασφάλειας δήλωσαν στους Times ότι ο χαρακτήρας, με το όνομα Σαμ Μέρφι, φαινόταν να έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη.

Η είδηση διαδόθηκε στη συνέχεια από ένα ψεύτικο βρετανικό δίκτυο πριν κυκλοφορήσει από μια σειρά αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών και ιταλικών bots στο X, πρώην Twitter.

The Russian embassy in South Africa is falsely claiming that President Zelensky’s bought Highgrove House from King Charles III for £20m, citing «British media» outlet the London Crier.

But British media has reported no such thing. The London Crier is a Russian disinformation… pic.twitter.com/fRd4hVBCwJ

— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) April 5, 2024