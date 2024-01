Μια ηλικιωμένη γυναίκα που ισχυρίζεται ότι τα παιδιά της δεν την επισκέφθηκαν ποτέ ακόμη και όταν ήταν άρρωστη, αποφάσισε να αφήσει την περιουσία της ύψους 2,8 εκατομμυρίων δολαρίων στις γάτες και τα σκυλιά της, σύμφωνα με δημοσίευμα.

Η γυναίκα από τη Σανγκάη, η οποία αποκαλείται Liu, αποκλήρωσε τα τρία παιδιά της από τη διαθήκη της. Αντ’ αυτού σχεδιάζει να αφήσει περίπου 20 εκατομμύρια γιουάν (2,8 εκατομμύρια δολάρια) στα κατοικίδιά της, αφού, όπως λέει, αυτά ήταν η μόνη παρηγοριά/συντροφιά της στα γηρατειά, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «South China Morning Post», που επικαλείται την εφημερίδα «Zonglan News».

Η Liu, σύμφωνα, πάντα, με το ρεπορτάζ, έκανε μια αρχική διαθήκη πριν από μερικά χρόνια, αφήνοντας στα τρία παιδιά της χρήματα και περιουσία, αλλά άλλαξε γνώμη, επειδή δεν την επισκέπτονταν, δεν τη φρόντιζαν και σπάνια επικοινωνούσαν μαζί της.

Στη νέα της διαθήκη επιμένει ότι θέλει όλα τα χρήματα να δοθούν για τη φροντίδα των κατοικίδιων ζώων της και τυχόν απογόνων τους, ενώ μια τοπική κτηνιατρική κλινική ορίζεται ως διαχειριστής της κληρονομιάς της, αναλαμβάνοντας τη φροντίδα των ζώων.

