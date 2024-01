Ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι ολοκληρώνει ακόμη μία κίνηση για την άμυνά του, με ορίζοντα το μέλλον, αφού πριν λίγες μέρες έφτασε στην Ελλάδα ο Νέλσον Αμπέι.

Ο 20χρονος αριστεροπόδαρος στόπερ, είναι πολύ κοντά στο να επισημοποιήσει την μετακίνησή του στους Πειραιώτες, όπως επιβεβαιώνει και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο στα social media του. Με ανάρτησή του, ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει και λεπτομέρειες του deal ανάμεσα στις δύο ομάδες.

«Ο Ολυμπιακός πλησιάζει στη συμφωνία για την απόκτηση του Νέλσον Αμπέι από τη Ρέντινγκ. Η συμφωνία στα τελευταία στάδια, σχεδόν ολοκληρώθηκε – είναι μόνιμη μεταγραφή για τον ταλαντούχο αμυντικό της Κ20 της Αγγλίας. Θα είναι μέρος μακροπρόθεσμου πλάνου Ολυμπιακού-Νότιγχαμ Φόρεστ για το παρόν και το μέλλον», αναφέρει σχετικά ο Ιταλός δημοσιογράφος.

🚨⚪️🔴 Olympiacos are closing in on deal to sign Nelson Abbey from Reading.

Agreement at final stages, almost done — it’s permanent transfer for England U20 talented defender.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 He’s gonna be part of Olympiacos/Nottingham Forest long term project for present and future. pic.twitter.com/I3x2j6J1Uz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 24, 2024