Σέρφερ μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή σε νοσοκομείο έπειτα από επίθεση καρχαρία σε ακτή της Νότιας Αυστραλίας.

Ο 65χρονος φέρει τραύμα στο πόδι του, ενώ η κατάσταση της υγείας του παραμένει άγνωστη.

Το περιστατικό έρχεται μόλις 12 ημέρες μετά τον θάνατο ενός εφήβου από καρχαρία στα ανοικτά της παραλίας Ethel στην χερσόνησο Yorke, δυτικά της Αδελαΐδας.

Ο Khai Cowley μνημονεύτηκε μετά το θάνατό του ως ένα ταλαντούχο και πολυαγαπημένο μέλος της κοινότητας των σέρφερ.

