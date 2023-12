Ο ηθοποιός Τζον Σνάιντερ ζήτησε την… εκτέλεση του Τζο Μπάιντεν και του γιου του προέδρου των ΗΠΑ, Χάντερ, σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει πλέον διαγραφεί και η οποία προκάλεσε χλευασμό και ερωτήματα σχετικά με το αν θα έπρεπε να του απαγγελθούν ποινικές κατηγορίες.

Ο Σνάιντερ, γνωστός για τον ρόλο του ως Μπο Ντιουκ στην δημοφιλή τηλεοπτική σειρά «Dukes of Hazzard», καθώς και για την πρόσφατη δεύτερη θέση που κατέλαβε στο «The Masked Singer», ανέβασε την επίμαχη ανάρτηση στο X στις 2 μετά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα, την Πέμπτη.

«Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είστε ένοχος προδοσίας και πρέπει να κρεμαστείτε δημόσια», έγραψε ο Σνάιντερ, απευθυνόμενος στον Τζο Μπάιντεν. «Και ο γιος σας επίσης. Η απάντησή σας είναι… Ειλικρινά, Τζον Σνάιντερ», προσέθεσε.

Το σχόλιο ήταν μια απάντηση στην ανάρτηση που έκανε την Πέμπτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ, όπου ανέφερε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ – ο οποίος αντιμετωπίζει περισσότερες από 90 ποινικές κατηγορίες, καθώς επιδιώκει μια δεύτερη προεδρική θητεία το 2024 – «εγκυμονεί πολλές απειλές για τη χώρα μας: Το δικαίωμα της επιλογής, τα πολιτικά δικαιώματα, τα δικαιώματα ψήφου και τη θέση της Αμερικής στον κόσμο».

«Αλλά η μεγαλύτερη απειλή που θέτει είναι για τη δημοκρατία μας. Αν το χάσουμε αυτό, θα χάσουμε τα πάντα», υπογράμμισε ο Τζο Μπάιντεν.

Trump poses many threats to our country: The right to choose, civil rights, voting rights, and America’s standing in the world.

But the greatest threat he poses is to our democracy.

If we lose that, we lose everything.

— Joe Biden (@JoeBiden) December 21, 2023