Δραματική είναι η κατάσταση στο Ισραήλ μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας τα ξημερώματα του Σαββάτου (07/10) πλήττοντας ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις με τους νεκρούς να αγγίζουν τους 1.200 μόλις τις τελευταίες… περίπου 60 ώρες και δεκάδες αμάχους να κρατούνται όμηροι των επιτιθέμενων.

Βασική επιδίωξη των μαχητών της Χαμάς ήταν να πιάσουν απροετοίμαστους τους Ισραηλινούς.

Η έφοδος έγινε το πρωί του περασμένου Σαββάτου με τη ρίψη εκατοντάδων απανωτών ρουκετών που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων, κυρίως στρατιωτών, με στόχο να χτυπήσουν τις περιοχές του Τελ Αβίβ και τα περίχωρα της Ιερουσαλήμ.

Israeli military said it had called up an unprecedented 300,000 reservists and was imposing a total blockade of the #Gaza Strip, signs it could be planning a ground assault there to defeat #Hamas after it launched a humiliating attack. #Israel #IsraelPalestineWar #IsraelAtWar pic.twitter.com/3N70V3VNBG

⚡️Video from the airstrike near the Islamic University in Gaza moments ago

Από τον τραγικό απολογισμό των περίπου 1.200 νεκρών, οι 800 είναι Ισραηλινοί, όπως γράφουν τα τοπικά μεσα ενημέρωσης, ενώ περισσότεροι από 2.000 άμαχοι έχουν τραυματιστεί.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι μαχητές «μπήκαν» σε 22 πόλεις και βάσεις του στρατού του Ισραήλ και πήραν ομήρους πολίτες και στρατιώτες, πολλούς από τους οποίους επέστρεψαν στη Γάζα. Πρόκειται για μια από τις χειρότερες επιθέσεις των τελευταίων 50 ετών.

Οι μαχητές της Χαμάς χτύπησαν το Ισραήλ από στεριά, θάλασσα και αέρα, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε λίγο μετά την αιφνιδιαστική επίθεση ο στρατός του Ισραήλ.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο Διαδίκτυο δείχνουν την περιοχή της Γάζας να έχει κρυφτεί από τους καπνούς που ελκύονται από τα αεροπορικά πλήγματα και κτίρια που κατεδαφίζονται από τα χτυπήματα.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, αεροσκάφη, ελικόπτερα και το πυροβολικό έπληξαν πάνω από 500 στόχους των τρομοκρατών της Χαμάς και του (Παλαιστινιακού) Ισλαμικού Τζιχάντ», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.



Όλα ξεκίνησαν στις 6:35 (τοπική ώρα) του Σαββάτου, όταν έπεσαν οι πρώτες ρουκέτες στη Λωρίδα της Γάζας και ήχησαν οι πρώτες σειρήνες που προειδοποιούσαν για ρίψη αεροπορικά πλήγματα στο κεντρικό και νότιο Ισραήλ.

Λίγο αργότερα, οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ επιβεβαίωσαν ότι μαχητές της Χαμάς πέρασαν από τη Γάζα στο νότιο Ισραήλ, ζητώντας από τους κατοίκους να κρυφτούν στα σπίτια τους.

Μόλις από την έναρξη της επίθεσης χιλιάδες ρουκέτες έπεσαν στο Ισραήλ, πλήττοντας ακόμη και μεγάλες πόλεις όπως το Τελ Αβίβ και τα περίχωρα της Ιερουσαλήμ.

Η εισβολή έγινε μετά την ανατίναξη με εκρηκτικά του συνοριακού φράχτη της Ερέζ στα σύνορα με τον Λίβανο, ενώ με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, χειροβομβίδες και αντιαρματικούς πυραύλους χτύπησαν στρατιωτικές βάσεις και άρματα μάχης, ενώ δεκάδες στρατιώτες έπεσαν νεκροί.



Λίγη ώρα μετά, οι μαχητές της Χαμάς ξεκίνησαν να αιχμαλωτίζουν τους πρώτους ανθρώπους από το Ισραήλ, οι οποίοι εκτιμάται ότι ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (09/10) ενώ οι Αρχές της χώρας εργάζονται για να προσδιορίσουν τον ακριβή αριθμό τους.

Όπως γράφει το CNN, όλοι φέρονται να κρατούνται σε περιοχές της Γάζας. Ανάμεσά τους υπάρχουν «άμαχοι, γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι» καθώς και άνθρωποι ξένων εθνικοτήτων, ανέφερε ο εκπρόσωπος του στρατού.

Από την άλλη πλευρά, εκπρόσωπος της Χαμάς προειδοποίησε πως επιθέσεις Ισραηλινών στην περιοχή θα μπορούσαν να αποτελέσουν «απειλή για τους ομήρους».

Σημειώνεται ότι το Τελ Αβίβ επιβεβαιώνει ότι ο αριθμός των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, ανέρχεται σε τουλάχιστον 100.



Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι απαγωγές ή δολοφονίες νεαρών που διασκέδαζαν σε μουσικό φεστιβάλ, όταν έγινε η επίθεση.

Η άτυχη 30χρονη Γερμανίδα Σάνι Λουκ, που ήταν μία εκ των παρευρισκόμενων στο φεστιβάλ, δολοφονήθηκε από τη Χαμάς με τα μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης να περιφέρουν το άψυχο σώμα της στους δρόμους.

Noa was partying in the south of Israel in a peace music festival when Hams terrorists kidnapped her and dragged her from Israel into Gaza.

Noa is held hostage by Hamas.

She could be your daughter, sister, friend.#BringBackOurFamily pic.twitter.com/gi2AStVdTQ

— Hen Mazzig (@HenMazzig) October 7, 2023