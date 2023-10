«Πάνω από 100 άνθρωποι» κρατούνται ως όμηροι στη Γάζα μετά την αιφνιδιαστική επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς στο Ισραήλ.

Η Τζίπι Χοτόβελι, πρέσβης του Ισραήλ στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε στο Sky News την Κυριακή: «Ο πρώτος μας στόχος είναι, πρώτα απ’ όλα, να φέρουμε πίσω αυτούς τους ανθρώπους που πιάστηκαν όμηροι … Μιλάμε (σ.σ.) πάνω από 100 άτομα που είναι όμηροι αυτή τη στιγμή στη λωρίδα της Γάζας και οι ισραηλινές οικογένειες δεν γνωρίζουν πού βρίσκονται».

Η ίδια είπε ότι μεταξύ των ομήρων περιλαμβάνονται «μικρά παιδιά» και «άνθρωποι με άνοια».

«Έχω δει τις φρικτές φωτογραφίες και τα βίντεο που προέρχονται από ανθρώπους που μεταφέρονται στη Γάζα και αυτό είναι το καθήκον μας απέναντι στο λαό μας», πρόσθεσε η Χοτόβελι.

