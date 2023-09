Τις πληγές της μετρά η Λιβύη, μετά το «χτύπημα» της κακοκαιρίας Daniel. Οι νεκροί από τις πλημμύρες στην πόλη Ντέρνα, στα ανατολικά της χώρας, ξεπερνούν τους 2.300, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

Ωστόσο, οι τοπικές αρχές και ο Ερυθρός Σταυρός εκφράζουν φόβους ότι ο τελικός απολογισμός θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

Ο Ουσάμα Άλι, εκπρόσωπος της «Υπηρεσίας Διάσωσης και Επειγόντων» που εξαρτάται από τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Τρίπολης, είπε ότι μόνο στην Ντέρνα οι καταρρακτώδεις βροχές και οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τον Daniel είχαν ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους «περισσότεροι από 2.300 άνθρωποι» και «7.000 να τραυματιστούν. Οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τις 5.000».

«Σε άλλες πόλεις και κοινότητες της ανατολικής Λιβύης σκοτώθηκαν τουλάχιστον 65 άνθρωποι», πρόσθεσε.

Αξιωματούχοι της αντίπαλης κυβέρνησης, που εδρεύει στα ανατολικά, έκαναν λόγο για «χιλιάδες» νεκρούς στη Ντέρνα, μια πόλη 100.000 κατοίκων. Ο Ερυθρός Σταυρός είπε ότι ο απολογισμός θα είναι «τεράστιος».

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, τα δύο κυριότερα φράγματα στον μικρό ποταμό Ουάντι Ντέρνα υποχώρησαν τη νύχτα της Κυριακής με την Δευτέρα, με αποτέλεσμα τεράστια κύματα λάσπης να καταστρέψουν γέφυρες και να παρασύρουν κτίρια, μαζί με τους ενοίκους τους, στις δύο όχθες του ποταμού που εκβάλλει στη Μεσόγειο.

