Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 66 ετών, ο Αμερικανός ηθοποιός, Ρον Σεφάς Τζόουνς.

Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τη σειρά «This is us», σύμφωνα με τον μάνατζέρ του, Νταν Σπίλο.

Ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός αντιμετώπιζε χρόνιο πρόβλημα με τους πνεύμονες. Αν και έκανε διπλή μεταμόσχευση πνεύμονα το 2020 λόγω χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, τελικά έφυγε από τη ζωή τρία χρόνια μετά…

Ron Cephas Jones, who won two Emmy Awards for his acting on the hit television drama “This Is Us,” has died at age 66https://t.co/8ZWx8Nv4Iv

— CNN (@CNN) August 20, 2023