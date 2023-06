Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να επεκτείνει το φυτώριό της, με την απόκτηση του 18 ετών στόπερ, Μικαγίλ Φαγέ από την Κουστόσιτζα Ζάγκρεμπ.

Ο νεαρός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο με τους «Μπλαουγκράνα» έως το 2027, ενώ το ποσό που δαπανήθηκε για την απόκτησή του ανέρχεται περίπου στα 5 εκατ. ευρώ.

Ο Φαγέ είχε συνδεθεί με την Τσέλσι, την Μπορούσια Ντόρτμουντ και την Μπαρτσελόνα, με τους «Καταλανούς» να φτάνουν σε τελική συμφωνία με τον Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό.

O Φαγέ αρχικά θα ενταχθεί στην δεύτερη ομάδα της Μπαρτσελόνα, με την οποία θα αγωνιστεί στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας, προκειμένου να πάρει παιχνίδια στα πόδια του και να φτάσει στο επίπεδο να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα, γεγονός που φαίνεται να αργεί, αφού ο Τσάβι δίνει αρκετές ευκαιρίες σε παίκτες μικρότερης ηλικίας.

Για να είναι απίθανο να χάσουν ένα τέτοιο ταλέντο, το οποίο θέλουν να αναπτύξουν οι άνθρωποι του συλλόγου, του έβαλαν ρήτρα αποδέσμευσης 400 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που τον καθιστά απλησίαστο από οποιοδήποτε σύλλογο.

🤝 Agreement with NK Kustošija Zagreb for the transfer of 𝗠𝗶𝗸𝗮𝘆𝗶𝗹 𝗙𝗮𝘆𝗲 to #BarçaAtlètic.https://t.co/rGB4KkUt0L

— FC Barcelona (@FCBarcelona) June 19, 2023