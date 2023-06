Η συμφωνία του Spotify με τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ ολοκληρώθηκε. «Το Spotify και η Archewell Audio συμφώνησαν αμοιβαία να χωρίσουν οι δρόμους τους και είναι περήφανοι για τη σειρά που δημιούργησαν μαζί», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση στη New York Post οι δύο πλευρές.

Σύμφωνα με ανώνυμη πηγή του Variety ο δούκας και η δούκισσα του Σάσσεξ ήθελαν να αποδεσμευτούν από την αποκλειστική συμφωνία με την πλατφόρμα streaming μουσικής και podcast και να βρουν μια νέα στέγη για τα ηχητικά τους έργα.

Μια άλλη πηγή ανέφερε ότι το Spotify περίμενε περισσότερο περιεχόμενο από την Archewell Audio σημειώνοντας ότι σχεδόν τρία χρόνια μετά την υπογραφή της συμφωνίας, το βασιλικό ζευγάρι παρέδωσε μόνο μία σειρά εκπομπών το «Archetypes» βάζοντας τη συμφωνία «στο πάγο».

Το podcast έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2022 με την Μέγκαν Μαρκλ να αποδομεί την ιστορία των κοινωνικών στερεοτύπων για τις γυναίκες. Σημειώνεται ότι η σειρά των 12 επεισοδίων κατέκτησε την κορυφή των charts της εταιρείας σε πολλές χώρες.

Η συμφωνία αξίας περίπου 20 εκατομμυρίων δολαρίων της Archewell Audio με το Spotify έγινε στα τέλη του 2020, ανέφερε η Wall Street Journal με αποστολή την «παραγωγή προγραμμάτων που ανυψώνει και διασκεδάζει το κοινό σε όλο τον κόσμο» καθώς «προβάλλει διαφορετικές οπτικές και φωνές δημιουργώντας μία κοινότητα μέσα από προσωπικές εμπειρίες, αφηγήσεις και αξίες».

Την ίδια ώρα, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται πως έχει δώσει τα χέρια με πρακτορείο μοντέλων. Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το διάσημο πρακτορείο «William Morris Endeavor (WME)» έκανε γνωστό ότι έδωσε τα χέρια με τη δούκισσα του Σάσσεξ.

Δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της, ανέφερε σε tweet του: «Έχουμε την τιμή να ανακοινώσουμε ότι το WME εκπροσωπεί πλέον τη Μέγκαν, τη Δούκισσα του Σάσεξ, σε όλους τους τομείς».

Επίσης, στην ανακοίνωσή του σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η εταιρεία θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών της εγχειρημάτων σε πολλές πτυχές του πρακτορείου και του ευρύτερου οικοσυστήματός του, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών, συνεργασιών με εμπορικά σήματα και άλλων».

Σύμφωνα με το Variety, η ομάδα της στη WME θα περιλαμβάνει τον διευθύνοντα σύμβουλο της Endeavor, Ari Emanuel, τον ατζέντη Brad Slater και την επί σειρά ετών εκπρόσωπο της Σερένα Ουίλιαμς, Jill Smoller.

Επίσης, το πρακτορείο θα εκπροσωπεί και την εταιρεία «Archewell» που η Μαρκλ δημιούργησε το 2020 μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι. Την ίδια χρονιά, το διάσημο ζευγάρι υπέγραψε και πολυετή συμφωνία με το Netflix για παραγωγή νέου περιεχομένου.

«Η υποκριτική δεν θα είναι ένας τομέας εστίασης για την Μέγκαν, η οποία παραιτήθηκε το 2019, μετά από επτά χρόνια από την τηλεοπτική σειρά Suits», σημειώνεται στο ίδιο άρθρο.

