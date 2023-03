Η ύψιστη τιμή για έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει στο ΝΒΑ είτε ως αθλητής, είτε ως προπονητής είναι δίχως άλλο η εισαγωγή του στο Hall of Fame. Σειρά λοιπόν έχει η Τάξη του 2023, με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι να αποκαλύπτει τα ονόματα που θα φορέσουν το περίφημο πορτοκαλί σακάκι.

Συγκεκριμένα πρόκειται για θρύλους της σύγχρονης ιστορίας του ΝΒΑ με την… ποιότητα να είναι μπόλικη. Ξεχωριστή θέση έχει η… δυναστεία των Σαν Αντόνιο Σπερς με τον πέντε φορές πρωταθλητή και προπονητή με τις περισσότερες νίκες, Γκρεγκ Πόποβιτς, τον πρώτο Ευρωπαίο MVP τελικών (2007) στη λίγκα, Τόνι Πάρκερ και την επί χρόνια βοηθό του «Ποπ» στους Τεξανούς, Μπέκι Χάμον, που πλέον είναι πρωταθλήτρια WNBA με τους Las Vegas Aces ως προπονήτρια και είχε αναδειχθεί έξι φορές All-Star όσο αγωνιζόταν.

Παράλληλα, ονόματα όπως ο Ντουέιν Γουέιντ, τρεις φορές πρωταθλητής ΝΒΑ με τους Μαϊάμι Χιτ και Χρυσός Ολυμπιονίκης, ο Πάου Γκασόλ, δύο φορές πρωταθλητής με τους Λος Άντζελες Λέικερς στο πλευρό του Κόμπι Μπράιαντ, αλλά και ο σπουδαίος Ντιρκ Νοβίτσκι με το ίσως πιο… παλικαρίσιο πρωτάθλημα το 2011 με τους Ντάλας Μάβερικς.

Η επίσημη ανακοίνωση της λίστας θα γίνει το Σάββατο 1 Απριλίου, ενώ η τελετή αναμένεται να διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στη Μασαχουσέτη, όπου βρίσκεται και η έδρα του Hall of Fame.

ESPN Sources: Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon and Gregg Popovich are among the finalists who’ve been elected into Naismith Basketball Hall of Fame class of 2023. Formal announcement will come at Final Four in Houston this weekend.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 29, 2023