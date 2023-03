Ακόμα και οι πέτρες πλέον ξέρουν ότι η Silicon Valley Bank, η Signature Bank, η First Republic Bank πάτησαν την… πεπονόφλουδα της κατάρρευσης τους. Η Credit Suisse απλά πρόλαβε να εξαγοραστεί με τη μεσολάβηση της ελβετικής κυβέρνησης από την αντίπαλη της UBS.

Αυτό που δεν ξέρει όμως κανείς είναι «ποιες άλλες νάρκες θα σκάσουν» στο άμεσο μέλλον.

Το ερώτημα αυτό έθεσε πριν από δύο μέρες στη στήλη του στους New York Times ο Νομπελίστας οικονομολόγος, Πολ Κρούγκμαν, σχολιάζοντας ότι η τραπεζική κρίση στις ΗΠΑ πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες ύφεσης και κατά τη γνώμη του η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) θα πρέπει να σταματήσει να ασκεί πίεση στην οικονομία.

Εμφανίστηκε πάντως περισσότερο αισιόδοξος απέναντι τους αναλυτές, που προειδοποιούν για υπερπληθωρισμό και κατάρρευση του δολαρίου, και ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τα κρυπτονομίσματα, σημειώνοντας πως η μαζική φυγή καταθετών από τις τράπεζες συνήθως μετριάζει τις ανοδικές πιέσεις στις τιμές.

The economic outlook is getting even murkier. Time for the Fed to pause and look around https://t.co/dUBt0hsEO2

— Paul Krugman (@paulkrugman) March 22, 2023