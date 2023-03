Μία ενδιαφέρουσα ιστορία προέκυψε από τις κλήσεις στην Εθνική Γαλλίας, καθώς ο Ντιντιέ Ντεσάμπ, κάλεσε τους Μάρκους και Κεφρέν Τουράμ, γιους του πρώην συμπαίκτη του, Λιλιάν Τουράμ. Μετά τον Μάρκους ήρθε η σειρά και του Κεφρέν να κληθεί (για πρώτη φορά) στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας τους, ενόψει των Προκριματικών Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Στο Μουντιάλ του 1998, Ντιντιέ Ντεσάμπ και Λιλιάν Τουράμ, ήταν συμπαίκτες στους «τρικολόρ», όταν πανηγύρισαν την κατάκτηση του βαρύτιμου τροπαίου, στα γήπεδα της χώρας τους. Έπειτα από αυτή τους την επιτυχία, ερχόμαστε στο σήμερα, 25 χρόνια μετά, όπου ο μπαμπάς Τουράμ, αποχαιρετά συγκινημένος τους γιους του πριν αυτοί αναχωρήσουν για το προπονητικό κέντρο της Γαλλίας, μετά από το «κάλεσμα» του Ντεσάμπ.

«Γεια σου Μάρκους, κοίτα τον μπαμπά! Γεια σου!», ήταν τα λόγια του στους δύο γιους του. «Αργήσαμε μπαμπά, άντε», απάντησε ο Μάρκους ενώ ο Κέφρεν φρόντισε να σηκώσει το παράθυρο καθώς τα δύο αδέρφια πηγαίνουν να συνεχίσουν την «κληρονομιά» της οικογένειας, με τον Γάλλο πρώην αμυντικό της Γιουβέντους και της Μπαρσελόνα μεταξύ άλλων, να είναι φανερά υπερήφανος.

Κανείς δεν ξέρει αν Μάρκους και Κεφρέν, βαδίσουν στα «χνάρια» του πατέρα τους. Ο πρώτος, είναι σταθερά μέλος της εθνικής και ο δεύτερος πραγματοποιεί την πρώτη του εμφάνιση σε αποστολή της ομάδας. Σίγουρα θα έχουν την ευκαιρία τους τόσο τώρα, όσο και στο μέλλον και ποιος ξέρει; Ίσως καταφέρουν να «αντιγράψουν» τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό από το 1998.

The sons of former France defender Lilian Thuram, Khephren and Marcus, have been called up to the France squad by coach Didier Deschamps 🇫🇷

