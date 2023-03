Έπειτα από τρία χρόνια στο πάγκο του πανεπιστημίου του Αϊόνα, ο Ρικ Πιτίνο, ο οποίος είναι πλέον 70 ετών, όχι απλά δεν αποσύρεται από την προπονητική, αλλά υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με το πανεπιστήμιο St. John’s και επιστρέφει στην περιφέρεια (Big East) που ουσιαστικά έφτιαξε το όνομα του.

Ο βετεράνος πολύπειρος προπονητής έχει οδηγήσει τρία πανεπιστήμια στο Final 4 του NCAA, ενώ έχει κατακτήσει και δύο τίτλους σε κολεγιακό επίπεδο, έναν με το Κεντάκι το 1996 και ένα με το Λούιβιλ το 2013. Σε κολεγιακό επίπεδο έχει βρεθεί και στον πάγκο των Πρόβιντενς, Σίρακιους, Μπόστον Γιουνιβέρσιτι και Aϊόνα.

Οι μαγικές σεζόν του στο κολεγιακό πρωτάθλημα, αλλά και η ικανότητά του να βγάζει νέους παίκτες αποτέλεσαν το εισιτήριο του για τον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ, πρώτα για λογαριασμό των Μπόστον Σέλτικς, όπου συνεργάστηκε με κορυφαίους παίκτες όπως ο Ντίνο Ράτζα, με την συνεργασία του όμως με τους Κέλτες να μην μακροημερεύει. Εν συνεχεία πέρασε και από τους Νιου Γιορκ Νικς, χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.

Θεωρητικά η θητεία του στους Κάρντιναλς έληξε με παραίτηση από τον ίδιο. Πρακτικά, όμως είχε παυθεί των αρμοδιοτήτων του για αμελή τέλεση των καθηκόντων του και εν μέρει συνέργεια στα δύο σκάνδαλα (οικονομικά) που αμαύρωσαν τη φήμη του δημοφιλούς κολεγίου.

Για ν’ ανατραπεί η αιτιολογία της απομάκρυνσής του και να ξεπλύνει το όνομά του, ήρθε σε συμβιβασμό με το Λούιβιλ και απέσυρε την αγωγή, με την οποία αξίωνε 40 εκατομμύρια δολάρια. Τα χρήματα αυτά ήταν το συμβόλαιό του, το οποίο όμως δεν είχε τηρηθεί.

Έτσι ήρθε και το αντάμωμα με τον Παναθηναϊκό και την χώρα μας, το οποίο ήταν κατά έναν τρόπο καρμικό. Στον Παναθηναϊκό βρέθηκε από το 2018 μέχρι και το 2020 με ένα μικρό διάλειμμα το 2019, ενώ έκατσε και στον πάγκο της Εθνικής μας ομάδας, την οποία καθοδήγησε στο Προολυμπιακό τουρνουά του Καναδά, αφού πρώτα είχε μεσολαβήσει για να επιστρέψει ο Βασίλης Σπανούλης στην Εθνική, ασχέτως αν ο Λαρισαίος γκαρντ δεν αγωνίστηκε τελικά, αφού ένας τραυματισμός έγραψε τον επίλογο στην καριέρα του.

Ο Πιτίνο τον περασμένο μήνα όταν είχε ερωτηθεί σχετικά με το μέλλον του είχε πει προφητικά: «αν θα έφευγα από το Αϊόνα θα ήταν για μια δουλειά που θα πίστευα ότι θα μπορούσε να με οδηγήσει σε ένα Final Four. Θα ήταν ένα σπουδαίο μέρος όπου θα ήθελα να ζήσω, αλλά δεν το βλέπω να συμβαίνει γιατί είμαι πραγματικά δεμένος με αυτά τα παιδιά».

Ωστόσο το St.John’s έριξε στο τραπέζι ένα εκπληκτικό συμβόλαιο διάρκειας 6 ετών και μαζί 20 εκατομμύρια δολάρια αναγκάζοντας τον πολύπειρο τεχνικό να ανακοινώσει μέσω twitter την αποχώρηση του, ενώ το απόγευμα της Τρίτης (21/3) θα γίνει η επίσημη παρουσίασή του στο Madison Square Garden, τη θρυλική έδρα των Μπόστον Σέλτικς.

Thank you from the bottom of my heart to @SeamusCarey13, President of Iona. Thank you to @mglovs23, the AD and to all those people who touched our lives

— Rick Pitino (@RealPitino) March 20, 2023