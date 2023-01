Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, το ΝΒΑ γνωστοποίησε τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την ψηφοφορία των φιλάθλων για το All Star Game της λίγκας που αναμένεται να διεξαχθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο στη Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα.

Κορυφαίοι από τις δύο περιφέρειες είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς -που είναι και πρώτος σε όλη τη λίγκα- με 4,8 εκατομμύρια ψήφους, ενώ στη δεύτερη θέση είναι ο σταρ των Μπρούκλιν Νετς, Κέβιν Ντουράντ που έχει συγκεντρώσει 4,5 εκατομμύρια.

Τρίτο συναντάμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έχει πάρει 4,4 εκατομμύρια ψήφους και είναι ένας από τους τρεις παίκτες στη λίγκα που έχουν μαζέψει πάνω από 4.000.000 ψήφους. Ακόμα από τους γκαρντ ξεχωρίζουν ο Στεφ Κάρι με 3,9 εκατομμύρια και ο Καϊρί Ίρβινγκ με 3 εκατομμύρια.

Θυμίζουμε πως οι δύο πρώτοι από κάθε περιφέρεια θα κληθούν να είναι οι αρχηγοί των δύο ομάδων που θα σχηματιστούν και θα επιλέξουν εναλλάξ ποιον παίκτη από τους εκλεκτούς θα θέλουν να έχουν στο πλευρό τους στη γιορτή του μπάσκετ.

Lakers’ LeBron James and Nets’ Kevin Durant continue to lead in the NBA’s second fan voting returns for the All-Star Game: pic.twitter.com/naVKXu2xot

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 12, 2023