Ο Τζεφ Μπεκ (Jeff Beck) δεν ήταν απλώς ένας κιθαρίστας. Ήταν η επιτομή της ροκ μουσικής, ήταν ο άνθρωπος που άλλαξε για πάντα το χέβι μέταλ, ήταν αυτός που με τα σόλα του άφηνε εκατομμύρια θαυμαστών άφωνους.

Ό σπουδαίος άγγλος κιθαρίστας έφυγε τα ξημερώματα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο και συνεργασίας που άφησαν εποχή.

Δεν είναι τυχαίο ότι στη λίστα του έγκυρου μουσικού περιοδικού «Rolling Stone» με τους 100 σπουδαιότερους ηλεκτρικούς κιθαρίστες φιγουράρει στην 5η θέση.

O Tζιν Σιμονς των Kiss αποχαιρέτισε τον σπουδαίο Τζεφ Μπεκ λέγοντας «Κανείς δεν θα παίξει ποτέ κιθάρα σαν και αυτόν».

Heartbreaking news to report the late, great Jeff Back has sadly passed. No one played guitar like Jeff. Please get ahold of the first two Jeff Beck Group albums and behold greatness. RIP. pic.twitter.com/3qnPOCyhUj

Ο Τζεφ Μπεκ (Τζέφρι Άρνολντ Μπεκ το πλήρες όνομά του) γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1944 στο Γουόλινγκτον του νότιου Λονδίνου. Από τα έξι του έδειξε ενδιαφέρον για την ηλεκτρική κιθάρα, όταν άκουσε στο ραδιόφωνο τον Λες Πολ να παίζει το τζαζίστικο «How High the Moon».

Τα εναρκτήρια ερεθίσματά του προήλθαν από το χώρο του μπλουζ, με κυριότερους εκφραστές τους Μπάντι Γκάι και Μάντι Γουότερς. Χαρακτηριστικό υπήρξε άλλωστε και το ξεκίνημα της καριέρας του με R&B γκρουπ, όπως οι Nightshift και οι Tridents.

On behalf of his family, it is with deep and profound sadness that we share the news of Jeff Beck’s passing. After suddenly contracting bacterial meningitis, he peacefully passed away yesterday. His family ask for privacy while they process this tremendous loss. pic.twitter.com/4dvt5aGzlv

— Jeff Beck (@jeffbeckmusic) January 11, 2023