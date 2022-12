Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών η βρετανίδα σχεδιάστρια μόδας Βίβιεν Γουέστγουντ, όπως έγινε γνωστό από εκπρόσωπό της μέσω Twitter χθες Πέμπτη.

«Η Βίβιεν Γουέστγουντ πέθανε σήμερα, εν ειρήνη και περιστοιχισμένη από μέλη της οικογένειάς της στο Κλάφαμ του νότιου Λονδίνου. Ο κόσμος χρειάζεται ανθρώπους σαν την Βίβιεν για μια αλλαγή προς το καλύτερο», αναφέρει η ανάρτηση.

29th December 2022.

Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.

The world needs people like Vivienne to make a change for the better. pic.twitter.com/YQwVixYUrV

