Ασύλληπτο περιστατικό

Ενας Ιρανός πολίτης σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας ενώ πανηγύριζε την… ήττα της εθνικής ομάδας της χώρας του από τις Ηνωμένες Πολιτείες (1-0) στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως αποκάλυψε η οργάνωση Iran Human Rights (IHR) (Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν), που εδρεύει στο Όσλο.

Η ήττα του Ιράν την περασμένη Τρίτη στην Ντόχα από τον «ορκισμένο εχθρό» και ο αποκλεισμός από την συνέχεια του Μουντιάλ προκάλεσαν τόσο σκηνές χαράς, όσο και απόγνωσης στους Ιρανούς, σε μια χώρα διχασμένη απέναντι στο κίνημα διαμαρτυρίας που άρχισε πριν από δύο μήνες. Κίνημα που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο της νεαρής Ιρανής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες, επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντίλα της.

Iranians celebrate The Islamic Republic of Iran’s loss at #FIFAWorldCup in Qatar. Iranian protesters disown the football team that they deem as a part of the oppressive Khamenei regime. Any comment, hey mullahs and IRGC? 😳🙈😂🤣 #Iran #MahsaAmini #Khamenei #مهسا_امینی #إیران pic.twitter.com/RTWTvSxUXd — Herry Napitupulu (@HerryNapit) November 30, 2022

Τον σκότωσαν με σφαίρα στο κεφάλι

Ο 27χρονος Μεχράν Σαμάκ πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε κορνάροντας το αυτοκίνητό του στην πόλη Μπαντάρ Ανζάλι στα παράλια της Κασπίας Θάλασσας, βορειοδυτικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με την εν λόγω οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ο νεαρός άνδρας «στοχοποιήθηκε άμεσα και πυροβολήθηκε στο κεφάλι από τις δυνάμεις ασφαλείας, μετά την ήττα της εθνικής ομάδας από την Αμερική», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της Iran Human Rights.

Μια άλλη ΜΚΟ, το Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ιράν (CHRI), με έδρα την Νέα Υόρκη, υποστήριξε επίσης ότι ο νεαρός άνδρας σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας ενώ παρευρέθηκε στους εορτασμούς.

Unbelievable‼️#Mehran_Samak a young iranian man was shot dead in his car in #Anzali after the Mullah team lost in #QatarWorldCup2022 to USA.His crime was beeping in his car peacefully‼️his last story still is up on his profile‼️This regime MUST go #IranRevoIution2022

#مهران_سماک pic.twitter.com/UEK1D777FR — CoConut (@_CoConaut) November 30, 2022

«Η είδηση του θανάτου σου έβαλε φωτιά στην καρδιά μου»

Ο Ιρανός διεθνής μέσος Σαϊντ Εζατολαχί, ο οποίος γεννήθηκε στην Μπαντάρ Ανζάλι και έπαιξε στον αγώνα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκάλυψε ότι γνώριζε τον Σαμάκ και μάλιστα, δημοσίευσε μια φωτογραφία τους μαζί σε μια ποδοσφαιρική ομάδα νέων.

«Η είδηση του θανάτου σου έβαλε φωτιά στην καρδιά μου», έγραψε σε ανάρτηση του στο Instagram, ο Εζατολαχί, περιγράφοντας τον Σαμάκ ως «συμπαίκτη της παιδικής ηλικίας» του.

Αποφεύγοντας να σχολιάσει τις συνθήκες του θανάτου του, ο Εζατολαχί πρόσθεσε: «Μια ημέρα θα πέσουν οι μάσκες, η αλήθεια θα αποκαλυφθεί. Αυτό δεν αξίζει στους νέους μας. Αυτό δεν αξίζει στο έθνος μας».

Iran player Saeid Ezatolahi has shared on his Instagram story that his childhood teammate Mehran Samak was killed by Iranian authorities last night after the USA match: «After last night’s bitter defeat, the news of your passing has set my heart on fire.» 💔#IRN #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ccrraXLTbY — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) November 30, 2022

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στην κηδεία

Σύμφωνα με το BBC, η κηδεία του εκλιπόντα τελέσθηκε στην Μπαντάρ Ανζάλι παρουσία ισχυρών δυνάμεων ασφαλείας. Σε βίντεο από την κηδεία, που δημοσιεύει το CHRI, ακούγεται το πλήθος που συγκεντρώθηκε για την τελετή να φωνάζει «Θάνατος στον δικτάτορα».

«Death to the dictator!» Mehran Samak was reportedly shot by security forces in Bandar Anzali, Gilan Province, Nov. 29 as he was driving/honking to celebrate Iran’s loss against the USA in Qatar #WorldCup soccer match. This was his funeral in Tehran.#مهسا_امینی #مهران_سماک‌ pic.twitter.com/859lqW9My5 — IranHumanRights.org (@ICHRI) November 30, 2022

Αυτό το σύνθημα, που στρέφεται εναντίον του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, φωνάζουν οι διαδηλωτές στις συγκεντρώσεις του κινήματος διαμαρτυρίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την IHR, τουλάχιστον 448 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 60 παιδιά κάτω των 18 ετών, έχουν χάσει τη ζωή τους στη διάρκεια της καταστολής διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας.

Με πληροφορίες από ΑΜΠΕ, AFP