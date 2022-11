Περισσότεροι από 300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Ιράν, σύμφωνα με στρατηγό των Φρουρών της Επανάστασης, από τότε που ξέσπασε το κύμα αμφισβήτησης.

Κύμα, που πυροδοτήθηκε από τον θάνατο της νεαρής Ιρανής κουρδικής καταγωγής Μαχσά Αμινί στις 16 Σεπτεμβρίου, τρεις ημέρες μετά την σύλληψή της στην Τεχεράνη από την αστυνομία ηθών για παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα για τις γυναίκες, επειδή δεν φορούσε σωστά την μαντίλα της.

Την ίδια ώρα συγκλονίζει το βίντεο, με ιρανές ηθοποιούς χωρίς μαντίλα που στηρίζουν τις διαδηλώσεις, το οποίο αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μία δεκάδα ιρανές ηθοποιοί που δεν φορούσαν μαντίλα συγκεντρώθηκαν για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στις διαδηλώσεις στο Ιράν, σύμφωνα με το βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η μικρή αυτή συγκέντρωση είναι η τελευταία εκδήλωση διαμαρτυρίας ιρανών καλλιτεχνών που συντάσσονται με το κίνημα διαμαρτυρίας στη χώρα.

Το μικρής διάρκειας βίντεο δείχνει την σκηνοθέτρια και ηθοποιό Σοχέιλα Γκολεστάνι να περπατά σε πάρκο με γυμνό το κεφάλι, να σταματά στα πόδια σκάλας και να κοιτάζει την κάμερα. Συνοδεύεται από οκτώ ακόμη γυναίκες και τέσσερις άνδρες, που παίρνουν την ίδια πόζα χωρίς να λένε λέξη.

Magnifiques et puissantes images !

Des femmes, non voilées, et des hommes du monde du cinéma et du théâtre iranien dont Soheila Golestani (actrice) et Hamid Pourazri (réalisateur) affichent ainsi leur soutien au mouvement révolutionnaire en #Iran.

pic.twitter.com/yKvZyaVzU7

— Farid Vahid (@FaridVahiid) November 28, 2022