Την έντονη αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προκάλεσαν οι δηλώσεις του τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ σχετικά με το αντιπυραυλικό σύστημα S-400 καθώς οι ΗΠΑ διαμήνυσαν προς την Άγκυρα ότι δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουν, απειλώντας μάλιστα με νέες κυρώσεις.

Μάλιστα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε την Τουρκία να επιστρέψει το αντιπυραυλικό σύστημα S-400 στην Ρωσία.

Η αντίδραση των ΗΠΑ, ήρθε λίγο μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος την Τρίτη είχε απειλήσει ότι η χώρα του θα προβεί σε χρήση του κινητού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 «σε περίπτωση που προκύψει κάπου απειλή».

Απαντώντας σε ερωτήσεις Ελλήνων ανταποκριτών στην Ουάσιγκτον, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι «η θέση μας για το σύστημα S-400 δεν έχει αλλάξει: τα ρωσικά S-400 είναι ασύμβατα με τον εξοπλισμό του ΝΑΤΟ, απειλούν την ασφάλεια της τεχνολογίας του ΝΑΤΟ και δεν συνάδουν με τις δεσμεύσεις της Τουρκίας ως συμμάχου του ΝΑΤΟ».

Υπενθύμισε, μάλιστα, ότι η αγορά των S-400 προκάλεσε την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία βάσει του νόμου CAATSA.

«Προτρέπουμε την Τουρκία να μην διατηρήσει το σύστημα. Η Τουρκία είναι σημαντικός σύμμαχος του ΝΑΤΟ», είπε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, «ωστόσο, η απόκτηση των S-400 έρχεται σε άμεση αντίθεση με τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν όλοι οι Σύμμαχοι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2016 στη Βαρσοβία, για τη μείωση των εξαρτήσεων από τον ρωσικό εξοπλισμό», όπως σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, νέα «πυρά» κατά της Άγκυρας εξαπέλυσε ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ στη σκιά των τουρκικών επιθέσεων σε Συρία και Ιράκ. «Αυτές δεν είναι ενέργειες συμμάχου» δηλώνει χαρακτηριστικά στο tweet του ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Turkey’s airstrikes in Iraq & Syria, including against US partner forces in the SDF, have already killed civilians & destroyed critical civilian infrastructure while threatening to undermine the fight against ISIS. These are not the actions of an ally. https://t.co/WujskZdfkr

— Senate Foreign Relations Committee (@SFRCdems) November 23, 2022