«Welcome to Qatar»… σχημάτισαν drone στον ουρανό της Ντόχα, ενώ εκατοντάδες πυροτεχνήματα έκαναν την μέρα νύχτα παραμονή της έναρξης του πρώτου χειμερινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Μουντιάλ 2022, έχει αρχίσει και ήδη ένα 24ωρο πριν την επίσημη έναρξη του κορυφαίου γεγονότος, οι άνθρωποι του Κατάρ φροντίζουν να δημιουργήσουν μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα με βεγγαλικά.

Την παραμονή της ιστορικής πρεμιέρας του πρώτου χειμερινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και πρώτου σε χώρα της Μέσης Ανατολής εκατοντάδες πυροτεχνήματα δημιούργησαν μια φανταστική ατμόσφαιρα στην «καρδιά» της πόλης και drones σχημάτισαν το μήνυμα « Welcome to Qatar», με τα εντυπωσιακά βίντεο να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Fireworks and drones spelling «Welcome to Qatar» light up the sky in Doha 😮🎆

Drones and fireworks spell the phrase «Welcome to Qatar» and light up the sky in Doha 🎆🤩

via: @DavidhBrown pic.twitter.com/Knhx5VR6xB

— beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) November 19, 2022