Η συνέντευξη του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν, στην οποία ο Πορτογάλος σταρ, κατακεραυνώνει ουκ ολίγα άτομα από τη διοίκηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, φαίνεται πως άνοιξε τον ασκό του Αιόλου, με τους «κόκκινους διαβόλους» να απαντούν με δυναμικό τρόπο.

Οι διοικούντες του συλλόγου φαίνεται πως θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις απέναντι στον CR7, καθώς σύμφωνα με το ESPN, περίμεναν μέχρι να προβληθεί όλη η συνέντευξη του Ρονάλντο πριν προβούν στην παραμικρή κίνηση και πλέον ετοιμάζουν αντεπίθεση.

Η Μάντσετσερ Γιουνάιτεντ λοιπόν αναμένεται να προχωρήσει στη διακοπή του συμβολαίου του, το οποίο λήγει τον Ιούνιο του 2023, με τις ίδιες πηγές να υποστηρίζουν πως οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ προτίθενται να ζητήσουν νομικές συμβουλές για το αν μπορούν να κάνουν μήνυση εναντίον του Ρονάλντο, με την αιτιολογία πως οι δηλώσεις του έκαναν κακό στην εικόνα της ομάδας.

Σημειώνεται πως μετά την πρώτη προβολή αποσπασμάτων της συνέντευξης, ο Έρικ τεν Χαχ φέρεται να ζήτησε από τη διοίκηση να λύσει άμεσα το θέμα, μέσω της αποχώρησης του Πορτογάλου από την ομάδα μετά τη λήξη του Μουντιάλ.

Manchester United are seeking to terminate Cristiano Ronaldo’s deal with the club as well as potentially suing for breach of contract, sources have told ESPN. https://t.co/5N9wQq8LZr

— ESPN FC (@ESPNFC) November 18, 2022