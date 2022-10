«Το πουλί ελευθερώθηκε» έγραψε χαρακτηριστικά ο Ίλον Μασκ, ανακοινώνοντας ουσιαστικά την επίτευξη της συμφωνίας ύψους 44 δισ. δολαρίων για την απόκτηση του Twitter, λίγο πριν εκπνεύσει η διορία που του είχε δώσει η δικαστής του Ντελαγουέρ.

the bird is freed

Για να επανέλθει με ένα ακόμα «τιτίβισμα» λίγες ώρες μετά, το οποίο χαρακτήρισε ως spoiler alert, γράφοντας «Let the Good Times Roll» (αφήστε τις καλές στιγμές να κυλήσουν), από τον τίτλο του ομώνυμου τραγουδιού του Ρει Τσάρλς και νότες να συνοδεύουν το tweet του.

🎶 let the good times roll 🎶

Η πολύμηνη διαμάχη

Μετά από μήνες αλληλοκατηγοριών, μηνύσεων, λεκτικής λάσπης και μια παραλίγον δίκη ο Ίλον Μασκ ελέγχει το Twitter, με τις πληροφορίες να λένε ότι το deal των 44 δισ. δολ. έκλεισε το βράδυ της Πέμπτης. Η αρχή έγινε όχι με τον καλύτερο τρόπο, καθώς καρατόμησε τουλάχιστον τέσσερα κορυφαία στελέχη του Twitter – συμπεριλαμβανομένου του διευθύνοντος συμβούλου και του οικονομικού διευθυντή.

Από εκεί και πέρα, ο Μασκ φέρεται να τους διαβεβαίωσε, μεταξύ άλλων, ότι δεν θα απολύσει το 75% των εργαζομένων, όπως είχε κυκλοφορήσει τις τελευταίες ημέρες.

Ο δισεκατομμυριούχος ανήρτησε τη φάρσα στον λογαριασμό του στο Twitter, όπου έπαιξε με τις λέξεις sink in (εμπεδώστε το) και sink (νιπτήρας), λέγοντας «Μπαίνω στα κεντρικά γραφεία του Twitter – εμπεδώστε το».

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που τον έχουν κατηγορήσει ότι το τίμημα της εξαγοράς είναι υπερβολικά, ωστόσο το κλείσιμο της συμφωνίας φαίνεται ότι είναι το εύκολο μέρος του όλου εγχειρήματος.

Κι αυτό γιατί ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla θα πρέπει να αποδείξει γιατί πιστεύει ότι το Twitter αξίζει 10 φορές αυτό το ποσό και να αλλάξει την εικόνα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία εδώ και μήνες χλευάζει.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο δισεκατομμυριούχος είχε πει: «Εγώ και οι άλλοι επενδυτές προφανώς πληρώνουμε υπερβολικά για το Twitter αυτή τη στιγμή. Οι μακροπρόθεσμες δυνατότητες του Twitter κατά την άποψή μου είναι μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από την τρέχουσα αξία του».

Κι αυτό μένει να το αποδείξει…

Ο Μασκ έχει δώσει λίγες συγκεκριμένες λεπτομέρειες για τα σχέδιά του και αυτά που μοιράστηκε φαίνονται τραβηγμένα ή αντιφατικά.

Ο ίδιος πλέον άλλαξε το προφίλ του στο Twitter και αυτοαποκαλείται «Chief Twit».

Και βέβαια έχει υποσχεθεί ότι θα διατηρήσει την ελευθερία του λόγου κάθε είδους, σπεύδοντας παράλληλα να καθησυχάσει όσους ανησυχούν για το μέλλον.

Μόλις τρεις ώρες αφότου ο Μασκ κήρυξε τη νίκη με ένα tweet «Το πουλί είναι ελεύθερο», ο Ευρωπαίος Επίτροπος Τιερί Μπρετόν απάντησε: «Στην Ευρώπη, το πουλί πετά σύμφωνα με τους κανόνες μας».

Ο Τιερί Μπρετόν μάλιστα κοινοποίησε ξανά ένα βίντεο από τον Μάιο, στο οποίο οποίο κατά τη συνάντηση που είχε με τον Μασκ, ο CEO της Tesla δηλώνει ότι συμφωνεί με τον νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ινδία, οι ρυθμιστικές αρχές υπενθύμισαν επίσης στον Μασκ την Παρασκευή το κράτος δικαίου. «Οι κανόνες και οι νόμοι μας για τους μεσάζοντες παραμένουν οι ίδιοι, ανεξάρτητα από το σε ποιον ανήκουν οι πλατφόρμες», δήλωσε ο Rajeev Chandrasekhar, υπουργός ηλεκτρονικών και πληροφορικής της Ινδίας.

Νυν και πρώην υπάλληλοι που μίλησαν με το Reuters είπαν ότι τα σχέδια του Μασκ να καταστήσει το Twitter σε μια «πλατεία ανταλλαγής απόψεων», καταργώντας τα προστατευτικά κιγκλιδώματα που είναι κοινά σε όλες τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης θα οδηγήσουν σε έναν κατακλυσμένο από μίσος, επιβλαβές και δυνητικά παράνομο περιεχόμενο στο Twitter.

Και μάλιστα, δεν κρύβουν την ανησυχία τους, ότι οι επόμενοι που θα χάσουν τη δουλειά της είναι μέλη της ομάδας εμπιστοσύνης και ασφάλειας του Twitter, η οποία περιλαμβάνει συντονιστές περιεχομένου.

«Φανταστείτε έναν κόσμο όπου όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει», είπε ένας υπάλληλος στο Reuters. «Θα είναι ένα τοπίο κόλασης».

Το 2019, ο Μασκ έγραψε στο Twitter «Μισώ τη διαφήμιση».

Την παραμονή του αναμενόμενου κλεισίματος της συμφωνίας, απηύθυνε έκκληση απευθείας στους διαφημιστές με ένα tweet ανοιχτής επιστολής: «Το Twitter προφανώς δεν μπορεί να γίνει ένα ελεύθερο για όλους τοπίο κόλασης, όπου όλα μπορούν να ειπωθούν χωρίς συνέπειες!… Το Twitter φιλοδοξεί να γίνει η πιο αξιοσέβαστη διαφημιστική πλατφόρμα στον κόσμο που ενισχύει την επωνυμία σας και μεγαλώνει την επιχείρησή σας».

Οι διαφημιστές ωστόσο δεν φαίνεται να πείθονται.

Επισημαίνουν δε, ότι το σχέδιο του Μασκ να αποκαταστήσει τον λογαριασμό του Τραμπ αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο στη δαπάνη χρημάτων στο Twitter. Το Twitter ανέστειλε οριστικά τον λογαριασμό του Τραμπ για κίνδυνο περαιτέρω υποκίνησης βίας μετά την επίθεση στις 6 Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Σε μια παρουσίαση για διαφημιστές τον Μάιο, ορισμένες διαφημιστικές εταιρείες και επωνυμίες ήταν ήδη δύσπιστες και ανησυχούσαν για το μέλλον του Twitter.

Μέχρι ο Μασκ να βρει νέες πηγές εσόδων, δεν έχει την πολυτέλεια να προκαλέσει αντιδράσεις από μια ομάδα που συνεισφέρει το 90% των εσόδων του Twitter.

Οι πρώτες δοκιμές για το μέχρι πού θα φτάσει «η ελευθερία του λόγου», αναμένεται να γίνουν εντός των ημερών, όταν η Βραζιλία θα εκλέξει τον πρόεδρό της και οι Αμερικανοί ψηφοφόροι θα πάνε στις κάλπες στις 8 Νοεμβρίου για τις ενδιάμεσες εκλογές . Το Twitter είπε ότι θα απαγόρευε τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς σχετικά με την ψηφοφορία και το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά αυτό έγινε πριν το αποκτήσει ο κ. Μασκ.

«Θα μπορούσαν να υπάρξουν πραγματικές συνέπειες», είπε ο Ντέιβιντ Κέι, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, στο Ίρβιν, ο οποίος συνεργάστηκε με τα Ηνωμένα Έθνη σε θέματα ελευθερίας του λόγου, για την ιδιοκτησία του Twitter από τον κ. Μασκ. «Στο βαθμό που οι παγκόσμιοι ηγέτες βλέπουν ότι έχουν αυτό το χώρο και ότι δεν υπάρχει μέτρο, θα μπορούσαν να πιέσουν για να δουν πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν».

Το μεγαλύτερο στοίχημά του ο Μασκ, το δανείζεται από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Κίνας τη δεκαετία του 2010. «Η αγορά του Twitter είναι ένας επιταχυντής για τη δημιουργία του X, της εφαρμογής για τα πάντα», έγραψε ο Musk νωρίτερα αυτό το μήνα.

Buying Twitter is an accelerant to creating X, the everything app

— Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2022