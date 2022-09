Εικόνες απόλυτης καταστροφής και μεγάλα προβλήματα καταγράφονται στη Φλόριντα από το σαρωτικό πέρασμα του κυκλώνα Ίαν, που έπληξε νοτιοδυτικά την πολιτεία των ΗΠΑ την Τετάρτη.

Η θάλασσα που βγήκε κυριολεκτικά στη στεριά έφερε μέχρι και καρχαρίες στους δρόμους του Φορτ Μάιερς.

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers.

Ο ισχυρός κυκλώνας Ίαν έπληττε τη Φλόριντα με πολύ ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν ήδη «καταστροφικές» πλημμύρες και διακοπές της ηλεκτροδότησης σε μεγάλους τομείς της πολιτείας.

Λίγο πιο κει από την τροχιά του κυκλώνα, κοντά στο αρχιπέλαγος των Κιζ, οι άσχημες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν οδήγησαν στο ναυάγιο πλεούμενου με μετανάστες και η ακτοφυλακή αναζητεί ακόμη 20 ανθρώπους, αφού τρεις διασώθηκαν και άλλοι τρεις κατάφεραν να κολυμπήσουν ως την ακρογιαλιά.

WATCH: Footage of the damage that #HurricaneIan has caused. Storm Ian is approaching Category 5. The hurricane has winds up to 250 km/h (155 mph), just short of the threshold for a Category 5 storm, the strongest classification. #Hurricane #Florida pic.twitter.com/TIhagTQ1At

Με ανέμους ταχύτητας ως και 185 χιλιομέτρων την ώρα, ο Ίαν έφθασε πάνω από το έδαφος κατά μήκος της ακτής Κάγιο Κόστα, στο νοτιοδυτικό τμήμα της πολιτείας, στις 15:05 (τοπική ώρα· στις 22:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων (NHC). Προκάλεσε «καταστροφικές» πλημμύρες, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το ακραίο φαινόμενο, που είχε φθάσει στην Κατηγορία 4 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον, υποβαθμίστηκε και κατατάσσεται πλέον στην Κατηγορία 3, όμως παραμένει καταστροφικός, πάντα σύμφωνα με το NHC.

TO THE RESCUE: A group of Good Samaritans saved a man stuck in surging waters in Bonita Springs, Florida, as Hurricane Ian hit the state. https://t.co/PRJhSFIVFW pic.twitter.com/Fc4fB7NFbd

Σχεδόν δύο εκατομμύρια νοικοκυριά δεν είχαν ρεύμα χθες βράδυ στη Φλόριντα, κυρίως γύρω από την τροχιά του κυκλώνα, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο PowerOutage.

Αρκετές κομητείες κοντά στην τοποθεσία όπου έφθασε πάνω από τη γη ο Ίαν ήταν σχεδόν εξ ολοκλήρου χωρίς ρεύμα.

Ο δήμος Πούντα Γκόρντα βυθίστηκε επίσης στο σκοτάδι. Μέσα στη νύχτα, μόνο μερικά σπίτια εφοδιασμένα με γεννήτριες παρέμεναν φωτισμένα, κι οι μόνοι ήχοι που ακούγονταν ήταν ο αέρας που λυσσομανούσε και η έντονη βροχόπτωση.

Full homes in Naples are now floating away as Hurricane Ian hits FLORIDA 😳🙏 pic.twitter.com/9HHkUBChWs

Μερικές ώρες νωρίτερα, η πόλη γνώριζε μια μικρή ανάπαυλα, καθώς βρισκόταν στο λεγόμενο μάτι του κυκλώνα. Όμως οι καταιγίδες και οι άνεμοι επέστρεψαν με ακόμα μεγαλύτερη δριμύτητα, ανατρέποντας ταμπέλες και παίρνοντας μαζί κομμάτια από στέγες και κλαδιά δέντρων.

Στη Νέιπλς, στη νοτιοδυτική Φλόριντα, πλάνα που μεταδόθηκαν από το MSNBC εικονίζουν δρόμους εντελώς πλημμυρισμένους και αυτοκίνητα να παρασύρονται από ρεύματα.

Στην πόλη Φορτ Μάιερς, οι πλημμύρες ήταν τόσο μεγάλες που ορισμένες συνοικίες μοιάζουν σαν λιμνοθάλασσες.

Το νερό ξεπέρασε ακόμα και τα 3 μέτρα, είπε χθες ο κυβερνήτης της πολιτείας, ο Ρεπουμπλικάνος Ρον ΝτεΣάντις.

Το φαινόμενο αναμενόταν να κινηθεί πιο βαθιά πάνω από την ξηρά σήμερα και κατόπιν να βγει ξανά στον Ατλαντικό απόψε, σύμφωνα με το NHC.

Ο κυκλώνας Ίαν επρόκειτο να αποδυναμωθεί καθώς περνά πάνω από τη γη, όμως μολαταύτα μπορεί να προκαλέσει μεγάλες ζημιές στην ανατολική Φλόριντα, προειδοποίησε το Κέντρο.

We were in the eye wall of Cat. 4 #Hurricane #Ian for over 5 hours and the back side was the worst. I haven’t experienced anything close to this in over 30 years @weatherchannel pic.twitter.com/wfEqcuEBAm

Ο κυβερνήτης ΝτεΣάντις είπε χθες πως ο Ίαν πιθανόν συγκαταλέγεται στους «ισχυρότερους κυκλώνας που έπληξαν ποτέ τη Φλόριντα».

«Πρόκειται για φαινόμενο για το οποίο θα μιλάμε για χρόνια», είπε από την πλευρά του ο διευθυντής της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας (NWS), ο Κεν Γκρέιαμ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η διευθύντρια της FEMA, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφής, η Ντιάν Κρίσγουελ, είπε πως ο Ίαν θα συνεχίσει να είναι «πολύ επικίνδυνος» τις «επόμενες ημέρες».

Packing 155 mph winds, Hurricane Ian is expected to bring serious damage to the coastline of southwest Florida on Wednesday.

As the storm moves away from the shore, it could cause an additional life-threatening hazard: inland flooding. https://t.co/wr9srDTAtG pic.twitter.com/f1BZJsIFEO

