Σε μία ακόμη επική γκάφα υπέπεσε ο Μπόρις Τζόνσον την ώρα που μιλούσε για την προσπάθεια της Ουκρανίας να αποκρούσει τη ρωσική εισβολή.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας είπε ότι είναι σημαντικό «να διπλασιάσουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση της άμυνας των Ουκρανών» καθώς ο Πούτιν κήρυξε μερική επιστράτευση, κίνηση που ερμηνεύεται ως μεγάλη κλιμάκωση από τη Δύση.

Απαριθμώντας τις επιτυχίες της Ουκρανίας ο Τζόνσον ευχαρίστησε άθελά του τον Πούτιν, προτού αντιληφθεί το σφάλμα του και ευχαριστήσει τον Ζελένσκι.

«Χάρη στον ηρωισμό των ουκρανικών ενόπλων δυνάμων, εν μέρει και των όπλων που είμαστε περήφανοι που τους προσφέρουμε, συγχαίρω τον τιμημένο φίλο μου (Τζέιμς Χίπι) για το έργο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ηνωμένου Βασιλείου, τον οπλισμό που στέλνουμε, είναι μακρά η λίστα. Επίσης ευχαριστώ, φυσικά, την εμπνευσμένη ηγεσία του Βλαντιμίρ Πούτιν», είπε και έσπευσε να διορθώσει: «την εμπνευσμένη ηγεσία του Βολόντιμιρ Ζελένσκι, συγχωρείστε με, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν αποπεμφθεί τις τελευταίες ημέρες από μεγάλα τμήματα στα βορειοανατολικά της χώρας γύρω από το Χάρκοβο.

Ο Μπόρις Τζόνσον τόνισε στη συνέχεια ότι η Βρετανία θα πρέπει να είναι έτοιμη να προσφέρει «περισσότερη στρατιωτική υποστήριξη» και οικονομική βοήθεια στο Κίεβο καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος.

Boris Johnson thanks Vladimir Putin for his «inspirational leadership», before correcting himself to thank Zelenskyy. pic.twitter.com/KAxT433CeJ

— PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) September 22, 2022