Πριν λίγο καιρό είδαν το φως της δημοσιότητας ορισμένες φωτογραφίες στις οποίες απεικονίζονταν ο Μάικ Τάισον να μετακινείται με αναπηρικό καροτσάκι στο αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Ο Θρυλικός πυγμάχος σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως πάσχει από ισχιαλγία και πως όταν εκείνη εκδηλώνεται πολλές φορές δεν μπορεί ούτε να μιλήσει, ωστόσο επισήμανε ότι είναι το μόνο πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει παρά τα όσα έχει περάσει.

«Πάσχω από ισχιαλγία, μία ασθένεια η οποία μια στο τόσο εκδηλώνεται. Όταν συμβαίνει αυτό, δεν μπορώ ούτε να μιλήσω. Ευχαριστώ την Θεό που αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα στην υγεία μου. Τώρα είμαι μια χαρά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μάικ Τάισον.

Mike Tyson reveals he is suffering from a rare health condition that sometimes leaves him in a wheelchair and ‘unable to talk’ https://t.co/rcDTsv5GOK pic.twitter.com/844ZGevidy

