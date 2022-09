Ένα από τα πιο επιβλητικά γήπεδα, το «Σαν Σίρο» η έδρα της Μίλαν και της Ίντερ αναμένεται να κατεδαφιστεί μετά τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για ένα νέο γήπεδο αξίας 1 δισεκατομμυρίου λιρών.

Το νέο στάδιο θα έχει ορθογώνιο σχήμα και θα περιβάλλεται από κάθετα πτερύγια, τα οποία θα εκτείνονται προς τα έξω για να στηρίξουν έναν γυάλινο τοίχο που θα περικλείει έναν χώρο που περιγράφεται ως «ηλιόλουστη γκαλερί». Η έμπνευση πίσω από το σχέδιο λέγεται ότι είναι δύο από τα πιο διάσημα κτίρια του Μιλάνου, το Duomo di Milano και η Galleria Vittorio Emanuele.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ιταλία, η Μίλαν και η Ίντερ προβλέπουν αύξηση των εσόδων κατά 120 εκατ.ευρώ.

Inter and AC Milan have decided to demolish the San Siro for the construction of a new stadium, which will be ready in 2027.

