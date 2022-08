Για την κίνηση του καλοκαιριού φαίνεται πως ψάχνονται οι Μπακς που σύμφωνα με όσα αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, Σαμς Σαράνια, έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Κέβιν Ντουράντ. Ως γνωστόν ο KD δεν θέλει να συνεχίσει στους Νετς, αλλά δεν υπάρχει και συμφωνία με καμία ομάδα για την ανταλλαγή του καθώς οι απαιτήσεις του Μπρούκλιν είναι μεγάλες.

Δεν είναι λίγες οι ομάδες του NBA που καλοβλέπουν την περίπτωση του Ντουράντ και βάσει του ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ, τα «Ελάφια» είναι ανάμεσα σε αυτές, έχοντας μάλιστα βολιδοσκοπήσει και τις προθέσεις των Νετς νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να μάθουν τις απατήσεις τους.

Το σενάριο να μπει ο Ντουράντ… δίπλα από τον Γιάννη είναι φυσικά ονειρικό για τους φίλους των περσινών πρωταθλητών του NBA, αλλά τα ίδια όνειρα κάνουν και οι Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς και οι Γκρίζλις.

Είναι αυτονόητο πως αν οι Μπακς κατάφερναν να κάνουν αυτή την κίνηση, θα άλλαζαν αυτόματα οι ισορροπίες ενόψει της νέας σεζόν. Προς το παρόν όλα παραμένουν ανοιχτά και μοναδικό δεδομένο είναι η επιθυμία του Ντουράντ να αποχωρήσει από τη νυν ομάδα του.

The Milwaukee Bucks and Denver Nuggets inquired with the Nets earlier this summer to ‘gauge the price tag’ for Kevin Durant, per @ShamsCharania pic.twitter.com/IxGRcJUbwA

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2022