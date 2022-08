Σε νέα φάση ο πόλεμος

Οι εκρήξεις που συγκλόνισαν τη ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία σηματοδοτούν την έναρξη της αντεπίθεσης της Ουκρανίας στο νότο και την είσοδο σε μία νέα φάση του πολέμου που θα μπορούσε να επηρεάσει την τελική έκβαση του.

Αυτά δηλώνουν μιλώντας στο Politico Ουκρανοί αξιωματούχοι, υπογραμμίζοντας ότι η αντεπίθεση ξεκινά με πάταγο, από την χερσόνησο της Κριμαίας, με φόντο τις εκρήξεις της Τρίτης .

Έστω και αν η Μόσχα επιχείρησε να υποβαθμίσει τις εκρήξεις, υποστηρίζοντας ότι προκλήθηκαν από πυρομαχικά που εξερράγησαν κατά λάθος στο αεροδρόμιο στο οποίο είχαν σταθμεύσει σύμφωνα με τις εικόνες από δορυφόρο που μεταδόθηκαν πολλά στρατιωτικά αεροσκάφη, με το δημοσίευμα να κάνει λόγο για περισσότερα από 20.

Ο πόλεμος άρχισε από την Κριμαία και πρέπει να τελειώσει με την απελευθέρωση της

Επισήμως το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας δεν ανέλαβε την ευθύνη, για την επίθεση ωστόσο έσπευσε να ειρωνευτεί τους Ρώσους σημειώνοντας ότι δεν θα πρέπει να καπνίζουν κοντά σε εκρηκτικά. Ο ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του επέλεξε να είναι πιο σαφής και επιθετικός λέγοντας ότι ο ρωσικός πόλεμος εναντίον της Ουκρανίας και εναντίον ολόκληρης της ελεύθερης Ευρώπης ξεκίνησε από την Κριμαία και πρέπει να τελειώσει στην Κριμαία με την απελευθέρωση της», για να συμπληρώσει δηλώνοντας την πεποίθηση του ότι «θα επιστρέψουμε στην ουκρανική Κριμαία».

Την ευθύνη για τις εκρήξεις στην πλευρά του Κιέβου παραδέχτηκαν εμμέσως και δύο ουκρανοί αξιωματούχοι μιλώντας στο Politico, καθώς οι δυνάμεις της Ουκρανίας προσπαθούν εδώ και βδομάδες να ανακτήσουν τον έλεγχο της Χερσώνας η οποία έχει περάσει στον έλεγχο των ρώσων από τις πρώτες μέρες της εισβολής. Σημειώνεται δε ότι η ουκρανική αντεπίθεση στον νότο ξεκινά τώρα «στα σοβαρά» μέσω Κριμαίας.

Ένα χτύπημα που θα ντρόπιαζε τον Πούτιν

Ένα επιτυχημένο χτύπημα εναντίον στρατιωτικού στόχου πολύ πίσω από τις ρωσικές γραμμές, και ειδικά στη χερσόνησο της Κριμαίας, θα ήταν βαθιά ντροπιαστικό για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν που το πιο πιθανό είναι πως θα το αντιμετώπιζε ως δραματική κλιμάκωση αλλά και ως πλήγμα για το ηθικό των στρατευμάτων του, όπως σημειώνει το Politico.

Επισημαίνει δε το δημοσίευμα ότι «το Κρεμλίνο δεν έχει λόγο να κατηγορήσει δημόσια την Ουκρανία ότι έφερε σε πέρας πλήγματα που προκάλεσαν ζημιά, καθώς τέτοια πλήγματα θα αποδείκνυαν την αναποτελεσματικότητα των ρωσικών συστημάτων αεράμυνας, την οποία βέβαια είχε ήδη αποκαλύψει και η ουκρανική βύθιση της ρωσικής ναυαρχίδας Moskva», σημειώνει σε ανάλυσή του το αμερικανικό Institute for the Study of War.

Σημαντικός ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος

Ενδεικτική των εξελίξεων είναι και δήλωση ουκρανού αξιωματούχου στο Politico ότι ο Αύγουστος και ο Σεπτέμβριος αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σημαντικοί από στρατιωτική σκοπιά και ενδέχεται να διαμορφώσουν και την τελική έκβαση του πολέμου, χωρίς ωστόσο να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες επικαλούμενος το στρατιωτικό απόρρητο. Σύμφωνα με τον ίδιο μάλιστα οι εκρήξεις στο αεροδρόμιο ήταν ένα μήνυμα προς τη Μόσχα ότι οι δυνάμεις της «δεν είναι ασφαλείς πουθενά».

Το Politico σημειώνει ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προετοιμάζονται μεθοδικά ήδη από τον Μάιο για μια αντεπίθεση στις περιοχές της Χερσώνας και της Ζαπορίζια.

Στοχεύουν κρίσιμες υποδομές στην Χερσώνα

Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Ουκρανία στοχεύει όλο και περισσότερο κρίσιμες υποδομές μέσα και κοντά στην Χερσώνα στις οποίες η Ρωσία βασίζεται για την ενίσχυση και τον ανεφοδιασμό του στρατού της, ενώ σημαντικό ρόλο στην ουκρανική αντεπίθεση διαδραματίζουν και τα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων HIMARS που έχει προμηθευτεί το Κίεβο από τις ΗΠΑ.

Σημειώνεται ακόμα ότι η Ουκρανία έχει εκπαιδεύσει νέες ταξιαρχίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί στο νότο και έχουν ανακαταλάβει μικρές πόλεις και χωριά.

Σύμφωνα με ουκρανό αξιωματούχο κοντά στο Ζελένσκι είναι επείγουσα η ανάγκη ο στρατός να αντεπιτεθεί τώρα καθώς η δυναμική είναι υπέρ της Ουκρανίας και το ρωσικό ηθικό χαμηλό. όπως υποστήριξε ο ίδιος η ανακατάληψη του Νότου θα επιτρέψει στο Κίεβο να διαπραγματευθεί από ισχυρότερη θέση όποτε και αν επαναληφθούν οι συνομιλίες ανάμεσα σε Κίεβο και Μόσχα.

Κινδυνεύουμε να χάσουμε το λαό μας

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι Ουκρανοί παγιδευμένοι στη Ρωσοκρατούμενη Χερσώνα και Ζαπορίζια περιμένουν να δουν αν το Κίεβο θα μπορέσει να τους «ελευθερώσει» ή αν θα παραμείνουν κολλημένοι υπό τον έλεγχο του Κρεμλίνου.

«Όσο περισσότερο ο λαός μας παραμένει κολλημένος στη ρωσική κατοχή, τόσο περισσότερο κινδυνεύουμε να τον χάσουμε», είπε ο αξιωματούχος, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Politico.