Διαψεύδει η Ρωσία

Επίθεση σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία ανακοίνωσε ότι έκανε η Ουκρανία. Όπως αναφέρει ο Guardian, η συγκεκριμένη επίθεση αποτελεί κλιμάκωση από τη μεριά του Κιέβου, καθώς η Κριμαία θεωρείται περιοχή ασφαλείας για τη Μόσχα.

Βίντεο που αναρτήθηκε το απόγευμα της Τρίτης έδειξε μια σειρά από πολύ μεγάλες εκρήξεις στην αεροπορική βάση Σάκι, η οποία βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα πίσω από τις ρωσικές γραμμές του μετώπου στα νότια της Ουκρανίας.

Η Σάκι βρίσκεται στην Νοβοφεντορίβκα και είναι η αεροπορική βάση που συνδέεται με τις επιχειρήσεις του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Δείτε βίντεο από την επίθεση

Huge explosion at the military airport in Novofedorivka in Russian-occupied Crimea. About 200km (over 120 miles) from the frontline.pic.twitter.com/8POh6yNhmq — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) August 9, 2022

Big explosion in Crimea leading to a fire. Former advisor to the head of MIA of Ukraine saying it’s a long-range missile, but unconfirmed for now. pic.twitter.com/Z37g7l9PWv — Dmitri (@wartranslated) August 9, 2022

Σύμφωνα με τους αναλυτές του Guardian, αυτό που είναι σημαντικό σχετικά με την επίθεση είναι η απόσταση της τοποθεσίας που αποτέλεσε στόχο πίσω από τις ρωσικές γραμμές, γεγονός που υποδηλώνει τόσο τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων όσο και ότι τα πρόσφατα ουκρανικά πλήγματα στη ρωσική αεράμυνα επέτρεψαν στους πυραύλους να πετύχουν τον στόχο τους.

Υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίθεσης, ο Φίλιπς Ο’ Μπράιεν, καθηγητής στρατηγικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο St Andrews, έγραψε στο Twitter: «Αυτό που κάνουν οι Ουκρανοί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δείχνοντας ότι μπορούν να χτυπήσουν την Κριμαία, θα «τεντώσουν» περαιτέρω τις αμυντικές δυνατότητες της Ρωσίας. Οι Ρώσοι θα πρέπει να προστατεύσουν μια τεράστια περιοχή πίσω από τις γραμμές του μετώπου».

What the Ukrainians are doing is extremely important. By showing they can hit Crimea, they will further stretch Russia defensive capabilities. The Russians are going to have to protect a huge area behind the front lines https://t.co/XitrgmmBiU — Phillips P. OBrien (@PhillipsPOBrien) August 9, 2022

Τι υποστηρίζει η Ρωσία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία προκλήθηκε από έκρηξη πυρομαχικών της αεροπορίας και ότι δεν υπήρξαν θύματα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti. Αργότερα, ο κυβερνήτης της Κριμαίας, Σεργκεί Αξιόνοφ ανακοίνωσε ότι υπήρξε ένας νεκρός από την έκρηξη.

Το ρωσικό υπουργείο ανέφερε ότι δεν υπήρξε επίθεση και η βάση δεν υπέστη ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλούνται τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

«Αρκετά πυρομαχικά που προορίζονταν για την αεροπορία εξερράγησαν μέσα σε αποθήκη που βρίσκεται σε έδαφος του στρατιωτικού αεροδρομίου Σάκι, κοντά στην περιοχή Νοβοφεντορίβκα», διευκρινίζει η ανακοίνωση του υπουργείου τονίζοντας ότι η αποθήκη δεν αποτέλεσε στόχο πυρών ή βομβαρδισμών.

Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters

Νωρίτερα σήμερα τρεις αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν αρκετές ισχυρές εκρήξεις και είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση μιας ρωσικής αεροπορικής βάσης στη Νοβοφεντπρίβκα στη δυτική Κριμαία.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

Η προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία έγινε το 2014.