Ξεκίνησαν οι κινεζικές στρατιωτικές ασκήσεις γύρω από την Ταϊβάν, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, όπως γράφει η εφημερίδα «Guardian».

Το μεσημέρι -τοπική ώρα- το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο CCTV ανέφερε: «Από τον κινεζικό στρατό επιλέχθηκαν έξι σημαντικές περιοχές γύρω από το νησί και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου όλα τα πλοία και τα αεροσκάφη δεν θα πρέπει να εισέλθουν στις σχετικές θαλάσσιες περιοχές και στον εναέριο χώρο».

Οι έξι προσδιορισμένες ζώνες περιβάλλουν το νησί, ενώ ορισμένες βρίσκονται κοντά σε βασικά λιμάνια. Το υπουργείο Άμυνας της Ταϊβάν δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της παρακολουθούν το περιβάλλον. «Δεν επιδιώκουμε καμία κλιμάκωση, αλλά δεν υποχωρούμε όταν πρόκειται για την ασφάλεια και την κυριαρχία μας», ανέφερε το υπουργείο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, Γουάνγκ Γι, ισχυρίζεται ότι το Πεκίνο έχει καταβάλει τις «μεγαλύτερες διπλωματικές προσπάθειες», αλλά «δεν θα επιτρέψει ποτέ να πληγούν τα βασικά του συμφέροντα», καθώς ο ανώτερος αξιωματούχος συναντάται σήμερα με τους περιφερειακούς ομολόγους του στην Καμπότζη. Ο Γουάνγκ Γι χαρακτήρισε, επίσης, τις ενέργειες των ΗΠΑ «ανεύθυνες και εξαιρετικά παράλογες».

Η πρόεδρος της Ταϊβάν, Τσάι Ινγκ Γουέν, σε ανάρτησή της στο Twitter, έγραψε: «Η Ταϊβάν έχει δεσμευτεί να υπερασπιστεί το status quo και τη δημοκρατία που με κόπο κερδίσαμε. Θα συνεργαστούμε με ομοϊδεάτες εταίρους για να διατηρήσουμε έναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό».

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) ζήτησαν «μέγιστη αυτοσυγκράτηση» όσον αφορά στο στενό της Ταϊβάν, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγήσει σε «σοβαρή αντιπαράθεση, ανοιχτές συγκρούσεις και απρόβλεπτες συνέπειες μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων».

Οι επικεφαλής της διπλωματίας του Συνδέσμου στην κοινή ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν ανέφεραν ότι «η ASEAN ανησυχεί για τη διεθνή και περιφερειακή αστάθεια, ειδικά για τις πρόσφατες εξελίξεις στην περιφέρεια (…) που μπορεί να οδηγήσουν σε λαθεμένους απολογισμούς, σε σοβαρή σύγκρουση, σε ανοικτές συρράξεις με απρόβλεπτες συνέπειες για τις μεγάλες δυνάμεις».

«We are concerned by recent and announced threatening actions by China, particularly live-fire exercises and economic coercion, which risk unnecessary escalation.»

G7 Foreign Ministers’ Statement on Preserving Peace & Stability Across the Taiwan Straithttps://t.co/AVan5j4jW1

— European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) August 3, 2022