«Στην Ελλάδα αλωνίζουν οι τρομοκρατικές οργανώσεις» δήλωνε τον Ιούνιο ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Μερικές μόλις μέρες πριν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, όταν κλιμάκωνε τη ρητορική του απέναντι στην Ελλάδα αλλά και απέναντι στην ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στη Συμμαχία. Σε ένα διπλωματικό παζάρι που απέδωσε και συνεχίζεται.

Ωστόσο αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Ερντογάν και η Τουρκία χαρακτηρίζουν την Ελλάδα χώρα που δίνει «καταφύγιο στους τρομοκράτες». Το αντίθετο. Το αφήγημα περί τρομοκρατίας είναι στις πρώτες επιλογές όταν η Τουρκία πρέπει να επιλέξει όπλο επίθεσης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο ενός διαρκούς blame game.

Ένα αφήγημα που στήνεται βήμα – βήμα και έχει παρελθόν.

Άλλωστε για την Τουρκία η επίθεση δεν έχει ποτέ μόνο ένα πρόσωπο.

Πριν ακόμα από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κωνσταντινούπολη και μετά στην Ουάσιγκτον, οπότε και ακολούθησε το «Μητσοτάκης γιοκ» από τον Ερντογάν το ζήτημα «τρομοκρατία» είχε επανειλημμένα σημειωθεί από τουρκικές πηγές ως μία από τις επιλογές της Τουρκίας για την προπαγάνδα της απέναντι στην Ελλάδα.

Ακόμα και το «ήρεμο» 2021 η Άγκυρα δεν σταμάτησε να καταγγέλλει την Αθήνα ως καταφύγιο τρομοκρατών.

Με διάφορους τρόπους.

Με δηλώσεις του επικεφαλής της Διεύθυνσης των Επικοινωνιών της Προεδρίας Φαχρετίν Αλτούν ο οποίος τον Απρίλιο του 2021 με ανάρτηση του και προπαγανδιστικό βίντεο καλούσε να μπει τέλος στην ατιμωρησία στην Ελλάδα, η οποία «αποτελεί καταφύγιο για τρομοκρατικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το PKK».

Greece harbors terrorist organizations, including PKK.

From a supposed refugee camp inside the EU, the terrorists plot attacks (incl. suicide bombings) against Türkiye, a NATO ally – just as actual refugees are left for dead in the Aegean.

It’s time to end Greece’s impunity! pic.twitter.com/gKLs9QVtqG

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 9, 2021