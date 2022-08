Νέες βολές εναντίον της Ελλάδας εξαπέλυσε τη Δευτέρα, ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, όπως μεταδίδει το τουρκικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Anadolu.

«Η Αθήνα ‘κάτι σκαρώνει’ εναντίον της Άγκυρας εν μέσω πενταπλασιασμού του αμυντικού προϋπολογισμού της», είπε ο Ακάρ, προσθέτοντας ότι «αυτό δεν θα είναι αρκετό εναντίον των τουρκικών δυνάμεων».

