Ακόμη μια κορυφή κατέκτησε με τη Red Bull ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής, Μαξ Φερστάπεν.

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη νίκη του στον αγώνα της Γαλλίας, ο ολλανδός πιλότος είναι ο πρώτος οδηγός σε αριθμό αγώνων της Red Bull.

Ο Φερστάπεν έφθασε τους 130 αγώνες ως πιλότος της αυστριακής εταιρείας, αφήνοντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας τον Μαρκ Γουέμπερ (με 129).

Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Σεμπάστιαν Φέτελ (113) και στην τέταρτη ακολουθεί ο Ντάνιελ Ρικιάρντο (100).

Έπεται ο Ντέιβιντ Κούλθαρντ (71), ενώ 6ος είναι ο Σέρχιο Πέρες (34).

⬆️ Max Verstappen – 130 ⬆️@Max33Verstappen is now the most experienced @redbullracing driver in F1 history 😱#F1 pic.twitter.com/a5u7TIWrHY

— Formula 1 (@F1) July 26, 2022