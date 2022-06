Η Νιούκαστλ δημοσίευσε την τρίτη φανέλα της ομάδας για τη σεζόν 2022/23, η οποία είναι στα χρώματα της Σαουδικής Αραβίας, λευκό και πράσινο, ενώ είναι και πανομοιότυπη με την εμφάνιση της εθνικής ομάδας της χώρας.

Αυτό όπως είναι λογικό προκάλεσε αντιδράσεις στις τάξεις των οπαδών που αποδοκιμάζουν τη συγκεκριμένη εμφάνιση, με τους νέους ιδιοκτήτες ωστόσο να διαβεβαιώνουν στην Premier πως δεν τίθεται θέμα σύνδεσης με την Κυβέρνηση της χώρας.

Η Νιουκάστλ , πάντως, δεν αναφέρει στην περιγραφή της εν λόγω φανέλας την ομοιότητα της με την «επίμαχη» εμφάνιση, κάνοντας ειδική μνεία στο υδατογράφημα που υπάρχει στο μπροστά μέρος με τον χάρτη της πόλης.

«Το παρελθόν, το παρόν, αλλά και το μέλλον της ομάδας είναι στενά συνδεδεμένα με αυτή την πόλη», αναφέρει χαρακτηριστικά.

👕 #NUFC‘s 2022/23 third kit is now available to order! #BetterNeverStops

⚫️⚪️

— Newcastle United FC (@NUFC) June 28, 2022